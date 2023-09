Inter, salta definitivamente un acquisto a parametro zero: c’è l’unnuncio dell’agente

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 12/09/2023

Inter, salta definitivamente un acquisto a parametro zero. Mentre ad Appiano Gentile Simone Inzaghi accoglie i primi giocatori arrivati dalle rispettive nazionali, le questioni di mercato rimangono sempre vive in viale della Liberazione. Giorni fa, dopo l’annuncio dei piccoli problemi di Alexis Sanchez, si era tanto parlato di un possibile interesse della dirigenza nerazzurra per calciatori al momento a parametro zero.

Uno dei profili analizzato, ad avviso di alcuni media, era stato quello del Papu Gomez. Il trequartista argentino è un giocatore che è sempre piaciuto all’Inter e che sarebbe potuto arrivare prima dell’approdo al Siviglia. Dopo la risoluzione del contratto, l’ex Atalanta, è rimasto senza squadra, ma, come ammesso dal suo agente Beppe Riso ai microfoni di Tag24, una nuova avventura è pronta a cominciare. Se questa sarà all’Inter? Ad avviso dell’agente, non sarà così.

A tal proposito, ecco le parole dello stesso Riso: “Stiamo trattando per un suo imminente ritorno in campo, ma per avere notizie certe bisognerà aspettare una settimana. Non riguarda il campionato italiano, bensì delle piste estere. Messico? No. Devo prima risolvere delle cose e ci vorrà ancora del tempo, poi saprete tutto”.

Insomma, le strade di Gomez e dell’Inter non si incontreranno nemmeno questa volta. Un giocatore che sicuramente piace, ma che non rientra più nei piani della società.