Inter, rivoluzione in attacco: tante le situazioni spinose per Marotta

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 09/03/2023

Inter, in estate si preannuncia una rivoluzione in attacco. La notizia di giornata, in tema di mercato, è la possibilità che Edin Dzeko possa non rinnovare con la squadra nerazzurra. L’attaccante bosniaco, rispetto all’offerta del club di viale della Liberazione, fa una richiesta di ingaggio molto elevata che non è possibile assecondare.

Per lui, potrebbero aprirsi le porte della MLS, mentre i nerazzurri potrebbero avere un gran ritorno di fiamma per un vecchio pallino come Gianluca Scamacca che, in questa stagione al West Ham, non ha mai trovato lo spazio che si aspettava in campo. Ma la situazione Dzeko potrebbe non essere il solo caso spinoso tra le mani dei dirigenti nerazzurri.

Inter, in estate si preannuncia una possibile rivoluzione nel reparto offensivo: tutti i casi spinosi

Dzeko, dunque, potrebbe non essere l’unico caso di mercato in uscita nel reparto offensivo nerazzurro. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, anche per Lukaku e Correa la permanenza non è affatto scontata. L’unico certo di essere un punto fisso anche per la prossima stagione è Lautaro Martinez.

Per quanto riguarda l’attaccante belga, infatti, come ha ammesso lo stesso Marotta, a giugno tornerà al Chelsea e poi si vedrà, anche se ad oggi non ha ripagato il club per il grande investimento fatto. Correa, di fatto, non è mai riuscito a fare il salto di qualità in una grande squadra, ragion per cui le strade potrebbero separarsi a fine stagione. Vedremo cosa succederà, di sicuro, il mercato dell’Inter in vista dell’estate, sarà giocato su tante situazioni delicate.