Inter, preso un talento del Real Madrid: accordo a titolo definitivo per lui

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 04/08/2023

Inter, acquistato un giovane talento del Real Madrid. In casa nerazzurra, sono giorni e ore importanti per quanto riguarda il mercato. Infatti, sembrano essere in via di definizione le trattative per Sommer e Samardzic all’Inter, mentre rischia seriamente di naufragare quella che porta a Scamacca, per cui ci sarebbe un deciso inserimento dell’Atalanta pronta ad offrire più dei nerazzurri.

Intanto, in attesa di scoprire nuovi sviluppi, il club di viale della Liberazione ha concluso un affare dal Real Madrid. Infatti, pare in via di definizione l’acquisto del giovane attaccante classe 2007, Hugo Humanes Gomez. Il giocatore approderà a breve a Milano, ma, ovviamente, non si unirà al gruppo di Simone Inzaghi, bensì alla squadra Primavera.

Un acquisto di prospettiva, per arricchire il serbatoio di talenti dell’organico di Chivu, chiamato ad una stagione molto importante dopo quella parecchio deludente dello scorso anno in cui, non solo non si è arrivati a rivincere lo scudetto, ma nemmeno all’accesso ai play-off.

I tifosi sono curiosi di vedere all’opera questo talento di cui si dice un gran bene. Chivu potrà contare anche su di lui per provare a riscattare lo scorso anno. Un attaccante di prospettiva. L’Inter si rifà il look in avanti e lo fa con il giovane Humanes Gomez.