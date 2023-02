Inter, per la fascia destra è ballottaggio a due: avanza un nome nuovo

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/02/2023

Inter, pressing per due esterni sulla fascia destra. La prossima estate, come le due precedenti, sarà caratterizzata dai richiami delle big europee per i migliori giocatori della rosa di Simone Inzaghi. Tra i nomi indiziati a partire, uno dei più probabili è quello di Denzel Dumfries. L’esterno olandese, già nella passata stagione, è stato corteggiato dal Bayern Monaco, Chelsea e Manchester United,

A gennaio, qualche richiesta dalla Premier League è arrivata per lui, ma la società ha propeso per la sua permanenza a Milano, almeno fino a giugno. In estate, però, le cose potrebbero cambiare e una partenza, come anticipato, non è affatto da escludere. Intanto, per sostituirlo, la società sta pensando a due nomi che potrebbero far comodo per la prossima stagione.

Inter, si pensa già all’eventuale post-Dumfries: pressing serrato per due obiettivi sulla corsia destra

Dunque, in viale della Liberazione, sono già al lavoro per provare a trovare il sostituto adatto per il possibile partente Dumfries. Secondo quanto riportato da Tuttosport, infatti, la società nerazzurra ha due nomi in cima alla lista. Si tratta della sorpresa dei Mondiali in Qatar, Buchanan, nazionale canadese di proprietà del Club Brugge, e dello svedese Holm, di proprietà dello Spezia che è una delle rivelazioni di questa Serie A.

Vedremo quale evoluzione avrà la possibile cessione di Dumfries. Dopodichè, parte del budget incassato, sarà destinato all’acquisto del nuovo esterno destro. Con Buchanan e Holm pronti a raccogliere l’eredità dell’esterno olandese nel corso della prossima stagione. Simone Inzaghi aspetta di conoscere quali saranno le future batterie di esterni.