Inter, obiettivo di mercato a parametro zero. Ma il suo arrivo potrebbe essere anticipato a gennaio

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 08/09/2023

Inter, si pensa già ai futuri acquisti da fare. La società nerazzurra, questa estate, ha effettuato una vera e propria rivoluzione nella rosa di Simone Inzaghi. Infatti, sono ben dodici i nuovi arrivi che hanno dovuto sopperire alle partenze che ci sono state. Ma il mercato non finisce mai e da viale della Liberazione si sta pensando già alla programmazione dei futuri colpi.

Tra questi, c’è un nome che piace da sempre alla dirigenza interista, soprattutto al suo ds, Piero Ausilio, che da tempo lo segue. Si tratta del difensore di proprietà del Lille, Tiago Djalò. Il giocatore portoghese, cresciuto nel settore giovanile del Milan, è alle prese con un brutto infortunio – la rottura del crociato – e sta provando a recuperare per rientrare in campo.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, la società vuole lavorare per portarlo a Milano la prossima estate, dal momento che il suo contratto con il Lille scadrà il 30 giugno del 2024 e, dunque, arriverebbe a parametro zero. Ma occhio alla sorpresa: infatti, potrebbe anche esserci la suggestione di portarlo ad Appiano Gentile, già nella sessione di mercato di gennaio, nel caso in cui la forma fisica del classe 2000 si buona.

Insomma, Djalò piace da tempo e adesso potrebbe essere il momento giusto per vederlo in maglia nerazzurra. Vedremo se già a gennaio o a giugno.