Inter, il dopo Correa è a stelle e strisce. Ma la richiesta per lui spaventa

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/05/2023

Inter, il dopo Correa può essere un attaccante americano. Mentre la squadra nerazzurra cerca di preparare gli ultimi, importantissimi impegni di campo al meglio – specie la finale di Champions League contro il Manchester City – la dirigenza sta iniziando a guardarsi intorno per provare a programmare il futuro della squadra in vista della prossima stagione.

Tra i reparti che andranno sicuramente puntellati, c’è l’attacco. In attesa di comprendere quale sarà il futuro di Edin Dzeko, che sta trattando il rinnovo, e di Romelu Lukaku, per cui ci dovranno essere dialoghi con il Chelsea, ecco che in viale della Liberazione c’è un nome che stuzzica per sostituire il sicuro partente, Joaquin Correa. Si tratta di Balogun, attaccante statunitense del Reims, ma di proprietà dell’Arsenal.

Il giocatore, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è stato grande protagonista quest’anno il Ligue 1, con i suoi 20 gol. E proprio per questo ha catturato l’attenzione di molti. L’Inter, con i suoi dirigenti, Marotta e Ausilio, vuole fare un tentativo per lui, ma la richiesta della squadra inglese è parecchio elevata e si aggira intorno ai 35 milioni di sterline (circa 40 milioni di euro).

I nerazzurri vogliono provare a piazzare il colpo, ma bisognerà trattare molto un prezzo che, ad oggi, sembra parecchio proibitivo per le casse del club di viale della Liberazione.