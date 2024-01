Inter, Dumfries fuori condizione e grana rinnovo: le prospettive

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 27/01/2024

Inter, Dumfries fuori condizione e con la grana rinnovo. Nelle scorse partite tra campionato e Supercoppa, a fare notizia tra i tifosi nerazzurri, è stato il mancato impiego per tutti i 90 minuti di Denzel Dumfries. Ovviamente, nessun allarme, l’esterno olandese è ancora alle prese con l’infortunio accorso nella partita contro il Napoli e non è ancora al meglio della condizione.

Già nelle precedenti partite, Dumfries, aveva un po’ abbassato il livello delle prestazioni rispetto all’inizio della stagione a causa della fatica per i numerosi impegni. Di fatto, però, adesso Inzaghi conta di farlo tornare in condizione in modo da avere una freccia in più al suo arco.

Ma, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, quella dell’affaticamento non è l’unica grana inerente al giocatore. Infatti, da tempo si parla della possibilità di rinnovo per lui, visto il contratto in scadenza nel 2025, ma, quantomeno per il momento, la luce verde non è arrivata, anzi. Il giocatore è arrivato a chiedere un ingaggio annuo da 5 milioni di euro contro i 4 offerti dalla società.

Nessuno si muove dalle proprie posizioni, e dunque la trattativa sembra essersi arenata, a maggior ragione dopo che non si potrà più usufruire del decreto crescita. E allora? Le prospettive portano a pensare ad una cessione a fine anno. Il Bayern Monaco si era informato in questa sessione, ma adesso sta per prendere Boey dal Galatasaray, mentre sembra essere sempre vivo l’interesse da parte del Manchester United.