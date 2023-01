di Mario Spolverini, pubblicato il: 28/01/2023

Ancora una volta il risultato della partita dell’Inter, stavolta vittoriosa a Cremona, viene messo in secondo piano dalle notizie a proposito di mercato.

Mentre la squadra era in campo con l’Empoli con Skriniar espulso l’agente Sistici aveva annunciato che lo slovacco non avrebbe firmato alcun rinnovo con i nerazzurri.

Stavolta è stata la volta di Gianluca di Marzio a movimentare la serata con le sue parole a Sky Sport.

“Skriniar ha già firmato coi campioni di Francia. L’unica variabile ancora in discussione riguarda la sessione in cui si trasferirà al Psg, se quella di gennaio o quella estiva…L’Inter darebbe Skriniar ora a venti milioni. Vedremo se si chiuderà a quindici o diciotto l’Inter valuta venti milioni per privarsi di Skriniar ora».