Inter, dalla Macedonia la notizia: può aprirsi questo scambio con il Napoli

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 10/09/2023

Inter, dalla Macedonia si parla di uno scambio con il Napoli. La squadra nerazzurra, in questo momento, è divisa vista la pausa per le nazionali e i giocatori che hanno raggiunto i ritiri delle rispettive compagini. Dopo un inizio scoppiettante, fatto di tre vittorie in tre partite, i nerazzurri dovranno prepararsi al meglio ad affrontare la difficile partita contro il Milan nel prossimo turno di campionato.

Intanto, mentre si attende il ritorno dei nazionali, dalla Macedonia, nazionale avversaria ieri sera proprio dell’Italia, arriva la notizia di mercato clamorosa. Infatti, secondo quanto riportato da Sport1, la società nerazzurra avrebbe intenzione di imbastire una trattativa per il Napoli per un proprio gioiellino.

Si tratta di Elmas, che già con Spalletti non era titolare con la maglia azzurra e anche con Rudi Garcia non sta riuscendo a trovare molto spazio in campo. Per questo, vista anche la scadenza di contratto nel 2025, potrebbero aprirsi spirargli per quanto riguarda un addio del giocatore.

Il Napoli, per cederlo, chiede una cifra di almeno 25 milioni di euro. I nerazzurri, potrebbero, invece, proporre una soluzione differente. Ovvero uno scambio con Stefano Sensi ed un conguaglio economico in favore dello stesso Napoli di circa 15 milioni di euro. Elmas è un vecchio pallino della dirigenza nerazzurra e chissà che questa non possa essere l’estate giusta per vederlo in maglia nerazzurra.