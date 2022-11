Inter, da Sensi a Satriano quanti prestiti! La società ha due scelte

di Diego De Cicco, pubblicato il: 23/11/2022

Inter, senza calcio giocato è il mercato occupa gran parte delle notizie che riguardano i nerazzurri.

Su La Gazzetta dello Sport di oggi si parla anche dei tanti giocatori che l’Inter ha in prestito in Italia e di cosa sarà il loro futuro. Alcuni di questi sembra siano destinati a rientrare a casa, mentre per altri si aprirebbero le porte per la cessione. I nerazzurri potrebbero trovarsi un bel tesoretto da poter reinvestire sul mercato.

Tra i più importanti mandati in prestito c’è sicuramente Stefano Sensi. Il giocatore, al suo secondo prestito consecutivo dopo quello della seconda parte dello scorso campionato alla Sampdoria, si è accasato al Monza. Anche in Brianza però la sfortuna sembra continuare a perseguitarlo. Dovrà stare fuori ancora diverse settimane prima di poter tornare a disposizione di Palladino. Il centrocampista ha un contratto fino a giugno 2024 con l’Inter e rientrerà all’Inter a fine stagione. Una possibile cessione si aprirebbe solo se il Monza, contento delle sue prestazioni, intavolasse una trattativa, cosa che per ora non appare scontata.

Inter, sono tanti i giocatori nerazzurri in prestito in Italia. Occhi puntati anche sui giocatori in Serie B.

Altro giocatore che fu un acquisto importante dell’Inter di Conte è Valentino Lazaro. Prestato al Torino non sta sfigurando e per lui potrebbe arrivare il riscatto da parte dei granata per 6 milioni di euro. Tra i prestiti interisti in giro per l’Italia c’è Radu alla Cremonese. Il giocatore attualmente è riserva di Carnesecchi e si sta aprendo per lui la possibilità di un rientro anticipato a Milano per trovare subito una nuova destinazione. All’Empoli invece si è accasato Satriano. Per il giocatore, che è stato anche tra i convocati dell’Uruguay per il ritiro pre mondiale, si prospetta un’ altra stagione in prestito, ma l’Inter non vuole privarsi del controllo dell’attaccante. Infine l’altro prestito interista in Serie A è quello che riguarda Pirola. il difensore attualmente alla Salernitana può essere riscattato dai campani, con l’Inter che ha il diritto di controriscatto.

In Serie B sta ben figurando Giovanni Fabbian, centrocampista in forza alla Reggina, che nella prossima estate dovrebbe tornare a Milano per giocarsi le sue chance. Per quanto riguarda Salcedo al Bari e Mulattieri al Frosinone si potrebbero prefigurare due cessioni. Infine Franco Carboni, ora al Cagliari, potrebbe essere riscattato dai sardi con l’Inter che non solo ha il diritto di recompra ma che vorrà ritrattare anche il trasferimento di Bellanova ora in prestito ai nerazzurri.