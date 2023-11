Inter, da Cagliari insistono: possibile scambio tra nerazzurri e sardi che accontenterebbe tutti

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 28/11/2023

Inter, da Cagliari rilanciano un possibile scambio tra le due società. In casa nerazzurra ci si prepara per la prossima partita di Champions League contro il Benfica dopo il pari ottenuto all’Allianz Stadium contro la Juventus. Una sfida complicatissima, perchè i nerazzurri andranno in campo con un ampio turn over, in uno stadio difficile, con la testa che potrebbe essere già a Napoli e contro una squadra alla ricerca di punti necessari per arrivare in Europa League.

Intanto, in viale della Liberazione, si pensa anche al futuro. Infatti, la dirigenza nerazzurra è alla ricerca dei profili migliori per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal sito Centrotrentuno.com, Inter e Cagliari starebbero riflettendo su un possibile scambio estivo che accontenterebbe entrambe le società.

I giocatori coinvolti sarebbero Nahitan Nandez e Gaetano Oristanio. La cessione del canterano garantirebbe un ottimo segno più a bilancio per la squadra nerazzurra. Mentre l’eventuale arrivo dell’uruguayano, sarebbe avallato da Inzaghi che avrebbe un centrocampista con caratteristiche differenti rispetto a quelli attualmente presenti nella rosa nerazzurra.

Sarebbe già andato in scena un incontro tra le due società che, ovviamente, dovrà essere approfondito. Vedremo se i discorsi andranno avanti e se, di fatto, l’operazione verrà concretizzata in maniera seria nei prossimi mesi.