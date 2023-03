Inter, cessione o permanenza? Deciso il destino di un giovane

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 07/03/2023

Inter, in estate bisognerà decidere il futuro di Samuele Mulattieri. In questa stagione, dopo aver fatto bene con la maglia di Volendam e Crotone, il canterano nerazzurro Mulattieri sta dimostrando tutto il suo valore anche con la maglia del Frosinone in Serie B. Con la doppietta della scorsa settimana, l’attaccante si è portato in doppia cifra e lotta per la vittoria della classifica cannonieri.

L’Inter ha sempre avuto gli occhi puntanti su di lui, fin da quando ha deciso di investire 1 milione di euro per acquistarlo a titolo definitivo dallo Spezia. Ma, adesso, per il classe 2000, bisognerà riflettere su cosa fare da grande, perchè l’impressione è che il campionato cadetto gli stia stretto e sia ora di spiccare il volo facendo un passo successivo.

Inter, permanenza in nerazzurro o cessione per Mulattieri? In viale della Liberazione hanno le idee chiarissime

Come detto, Mulattieri, sta dimostrando di essere un attaccante che vale di più della Serie B. Con i suoi gol, il classe 2000, sta trascinando il Frosinone verso la conquista dell’ennesima promozione in Serie A. Ma il futuro è adesso e in viale della Liberazione stanno riflettendo su cosa fare con lui non appena rientrerà alla base.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta e Ausilio hanno deciso, perlomeno per la prossima stagione, di non tenere il ragazzo in prima squadra. Lo spazio sarebbe poco ed il salto in una big troppo grande. Si prospetta un nuovo prestito, magari proprio al Frosinone in Serie A. Ma occhio, perchè le vie del mercato sono infinite e qualche squadra di Serie A ha già bussato alla porta dei nerazzurri per averlo a gennaio. Chissà che non succeda anche a giugno.