Inter, Buchanan sempre nel mirino: ecco perchè è l’obiettivo numero uno

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 29/03/2023

Inter, Buchanan resta sempre nel mirino. La prossima estate, come le ultime due, in casa nerazzurra, almeno un big della rosa dovrebbe essere sacrificato sull’altare del bilancio. Tra i nomi papabili ad uscire, ci sono quelli di Denzel Dumfries e Marcelo Brozovic. Entrambi i giocatori non stanno vivendo la loro miglior stagione in nerazzurro ed è per questo che la scelta in uscita potrebbe ricadere su di loro.

Per quanto riguarda l’olandese, già a gennaio c’erano state voci che avrebbero voluto un addio anticipato, anche se, di fatto, non se ne è fatto nulla. Adesso, il giocatore, ha anche cambiato agenzia ed è probabile che in estate cambierà aria. I nerazzurri, al suo posto, stanno puntando il canadese Buchanan, che resta il primo obiettivo per un motivo in particolare.

Inter, Buchanan resta il primo obiettivo per la fascia destra: il canadese è il preferito per un motivo

Dunque, Buchanan, resta il preferito come profilo per la corsia di destra. Le sue caratteristiche fatte di tecnica e di capacità nel saltare l’uomo, lo rendono un giocatore interessante. Oltre al fatto, non trascurabile, di saper giocare sia in un centrocampo a cinque che come ala, sia destra che sinistra. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Buchanan potrebbe arrivare a prescindere dalla guida tecnica per un motivo.

Se l’allenatore dovesse essere Simone Inzaghi, agirebbe come quinto di destra. Se, come si vocifera, al suo posto dovesse arrivare Roberto De Zerbi, ecco che in quel caso sarebbe perfetto anche come esterno offensivo.