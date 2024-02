Inter, Ausilio parla di mercato a carte scoperte

di Redazione, pubblicato il: 08/02/2024

(Inter) Le indiscrezioni delle ultime settimane in tema di mercato trovano un’altra conferma autorevole. Come riportato da Repubblica, a margine di un evento a Milano Piero Ausilio ha parlato degli arrivi in estate di Zielinski e Taremi,

“Sarebbe inutile nasconderci. Sono situazioni a cui stiamo lavorando. Non amiamo dare ultimatum, abbiamo informato i rispettivi club che stiamo negoziando coi giocatori. Ci sono stati contatti, vediamo se porteranno a qualcosa di definitivo”,