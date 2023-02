Inter, attaccante cercasi: c’è il nome del big, ma che concorrenza!

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 11/02/2023

Inter, si cerca un attaccante per la prossima stagione. Il reparto offensivo di quest’anno, non ha regalato la possibilità, a Simone Inzaghi, di poter utilizzare appieno tutti i suoi uomini. A parte Lautaro e Dzeko, spesso chiamati agli straordinari, Lukaku e Correa non sono riusciti a dare il contributo che ci si attendeva, per problemi fisici e per non incidenza in campo.

Per questo, in viale della Liberazione, si sta cercando di capire se è il caso di provare a prendere un altra punta in vista della prossima stagione, specie se Romelu Lukaku, non dovesse ritornare nuovamente in maglia nerazzurra dopo il prestito di questa stagione. Il nome che circola è quello di un big a livello mondiale. Ecco di chi si tratta.

Inter, si cerca un attaccante affidabile per la prossima stagione: c’è il nome di un big mondiale che circola con insistenza

Come detto, dunque, l’Inter vuole capire se è il caso di provare a prelevare un nuovo attaccante per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, in questi giorni la dirigenza nerazzurra sta pensando al nome di Roberto Firmino del Liverpool. L’attaccante brasiliano, è in scadenza di contratto con i Reds, e nonostante le trattative avviate per il rinnovo, l’arrivo di Nunez e Gakpo, hanno ridotto notevolmente il suo spazio in campo.

Ma sul giocatore non c’è solamente l’Inter. Infatti, anche il Real Madrid sta pensando a lui come vice-Benzema, senza dimenticare l’Atletico Madrid. Insomma, valutazioni in corso in casa nerazzurra, ma il nome di Firmino potrebbe essere una buona soluzione, specie se a parametro zero.