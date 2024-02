Inter, a segno un altro colpo per le giovanili

di Redazione, pubblicato il: 01/02/2024

(Inter) Il mercato nerazzurro guarda anche al futuro. Il sito della Lega Serie A conferma l’acquisto di Ilari Kangasniemi, classe 2007 di nazionalità finlandese.

Calciomercato.com riporta il profilo del ragazzo. “Nel corso della scorsa stagione, Kangasniemi ha iniziato la sua carriera da calciatore professionista, giocando nella squadra SJK Akatemia nel campionato Ykkonen, in Finlandia. Durante quest’annata, ha dimostrato il suo talento disputando 7 partite tra tutte le competizioni, compreso il debutto nella Coppa Nazionale. A colpire gli osservatori nerazzurri, è stata la duttilità tattica mostrata dal giovane finlandese, impiegato, oltre che difensore centrale all’interno di una difesa a 3 – ideale nell’impostazione tattica di Inzaghi – anche come mediano di rinforzo a centrocampo. Aiuta sicuramente una già buona struttura fisica per il 16enne che, da giugno oggi, ha scalato anche le gerarchie delle nazionali giovanili finlandesi, debuttando, velocemente, prima dell’Under 16 e successivamente per l’Under 17 e l’Under 18.”