Inter a razzo, Buchanan già a inizio gennaio

di Redazione, pubblicato il: 26/12/2023

(Inter) All in su Buchanan, la strategia dell’Inter per il mercato nerazzurro di gennaio è tutta qui. C’è il gradimento di Inzaghi, c’è l’ok del giocatore e pure quello di Zhang, la strada sembra spianata. Ne parla il Corriere dello Sport che parla anche di cifre. L’Inter è disposta ad arrivare a 8 milioni mentre il Bruges chiede 12, la soluzione arriverà con ogni probabilità a mezza strada. La formula sarebbe quella del prestito con obbligo di riscatto a condizioni estremamente semplici.

“Troveremo una soluzione giusta, congrua anche con il concetto di sostenibilità – ha detto Marotta -. Non vogliamo illudere nessuno, non possiamo fare investimenti pesanti e faremo quello che possiamo”. Nonostante ciò l’affare sembra ormai lanciato, Buchanan non è stato neanche convocato per l’ultimo match del Bruges contro il Molenbeeck, esclusione che fa seguito a 4 panchine consecutive nell’ultimo mese.

L’Inter vuole accelerare i tempi, “c’è timore per l’intromissione del Manchester City, che, con la sua potenza di fuoco, farebbe inevitabilmente saltare il banco.”