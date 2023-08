Inter, a che punto è la trattativa per Pavard? Intanto lui lancia un altro messaggio al Bayern

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 26/08/2023

Inter, a che punto è la trattativa per Pavard? In casa nerazzurra sono ore molto importanti per quanto riguarda sia il campo che il calciomercato. Per quanto riguarda il campo, Simone Inzaghi e i suoi giocatori stanno preparando la trasferta di lunedì contro il Cagliari, in una partita contro una squadra insidiosa che vorrà dimostrare il suo valore. Per quanto riguarda il mercato, si attende di avere novità per l’ultimo colpo in difesa, ovvero quello del difensore del Bayern Monaco, Benjamin Pavard.

Il giocatore ha mostrato in tante maniere di voler andare a Milano per vestire il nerazzurro. Ma come affermato dal tecnico dei bavaresi, Thomas Tuchel, la squadra tedesca deve prima trovare un sostituto all’altezza del francese. Questo, sarebbe stato individuato nel difensore inglese del Chelsea, Trevoh Chalobah.

Intanto, nella giornata di oggi, Pavard ha lanciato l’ennesimo messaggio alla società bavarese. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista della Bild, Nicolas Linner, il giocatore oggi non si è allenato con la squadra. E’ la terza volta che succede che Pavard salti l’allenamento, dopo quella di ieri e di quattro giorni fa.

Tutto fa pensare che l’affare, alla fine, possa farsi. Di sicuro, però, bisogna usare molta prudenza visto che ancora, di fatto, non c’è nulla di scritto. Pavard spinge per l’addio, l’Inter spera. Le prossime ore saranno decisive.