Gosens Inter, no al ritorno in Germania: il tedesco vuole solo una cosa

di Simone Salines, pubblicato il: 05/08/2023

GOSENS INTER – Secondo Sportitalia, per l’esterno sinistro si prospetta uno scenario totalmente diverso a quello che si pensava all’inizio.

L’esperienza con la maglia dell’Atalanta ha visto Robin Gosens diventare uno degli esterni a tutta fascia più ambiti d’Europa. L’ottimo rendimento in entrambe le fasi, con una fase realizzativa tutt’altro che da difensore, hanno fatto di lui un’occasione invitante. Beppe Marotta e Piero Ausilio infatti, non appena hanno iniziato a capire che Ivan Perisic avrebbe lasciato Milano, si sono cautelati bloccando il tedesco. Un’operazione che, facendo la proporzione qualità/prezzo, si è rivelata assolutamente azzeccata.

Gosens Inter, l’ex Atalanta si prepara a disfare le valigie

Se da una parte si pensava che il classe 1994 sarebbe stato proiettato verso un ritorno nella propria terra natale, dall’altra la redazione di Sportitalia ha parlato dell’opposto. Il Wolfsburg infatti, club che era interessato a Gosens, avrebbe appena preso Rogerio dal Sassuolo. In tal modo, complice anche la volontà del giocatore di rimanere a Milano, il rapporto tra Gosens e l’Inter è destinato a continuare.

La staffetta con Federico Dimarco continuerà a giovare sia ai due che hanno sia lo spazio che il tempo necessario per rifiatare, sia a Simone Inzaghi. L’allenatore piacentino in questo modo potrà continuare a godere della disponibilità di due esterni capaci di rendersi utili su più fronti; sia per quanto riguarda i calci da fermo che per quanto riguarda le sgroppate sulla fascia.