Gosens-Inter, addio vicino: Marotta e Ausilio hanno in mente i sostituti. Ci sono due vecchie fiamme

di Gianfranco Rotondo, pubblicato il: 17/11/2022

Gosens-Inter, il tedesco può andare via. Un anno abbastanza travagliato quello dell’esterno tedesco ex Atalanta in maglia nerazzurro. Dal suo arrivo a Milano, infatti, nonostante l’entusiasmo per l’acquisto di un giocatore molto importante, i minuti in campo non sono stati tanti. Se l’anno scorso, la stagione di Perisic giustificava il poco impiego di Gosens, il ragazzo si aspettava una presenza in campo più massiccia in questa stagione, cosa che non è accaduta.

Per questo, da quanto filtra, è possibile che fin dal mercato di gennaio, Gosens possa trovare soluzioni alternative e chiedere la cessione. Soprattutto dopo aver perso la convocazione al Mondiale di Qatar 2022. E’ ormai chiaro che la titolarità della fascia sinistra nerazzurra appartiene a Federico Dimarco, ma è altrettanto chiaro che se Gosens dovesse partire, bisognerà cercare un suo sostituto numerico.

Gosens-Inter, l’esterno tedesco vuole lasciare Milano dopo aver perso il Mondiale: Marotta e Ausilio pensano al sostituto

Dunque, Gosens, parrebbe vicino a concludere la sua esperienza in maglia nerazzurra molto presto. Secondo quanto riportato dal quotidiano Il Giornale, infatti, il Bayer Leverkusen, dopo essersi interessato questa estate a fine mercato, tornerà alla carica per acquistarlo. Intanto, da viale della Liberazione, Marotta e Ausilio provano a sfogliare la margherita per vedere quali possono essere i profili adatti a poter sostituire il giocatore tedesco.

Tre nomi sono oramai conclamati, e si tratta di Pedraza del Villareal, Vazquez del Valencia e Mazzocchi della Salernitana. Ma per la dirigenza nerazzurra ci sono anche due ritorni di fiamma importanti: il primo è quello di Borna Sosa dello Stoccarda, cercato proprio in estate in caso di partenza dello stesso Gosens; il secondo è quello di Carlos Augusto del Monza che sta facendo molto bene e che già in passato era stato cercato dalla società nerazzurra.