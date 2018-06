Calciomercato Inter, i nerazzurri fanno sul serio: c’è l’offerta al giocatore. E’ un…

Calciomercato Inter, ecco l’offerta fatta dai nerazzurri

Calciomercato Inter, per il ruolo di terzino destro, a meno di clamorosi ribaltoni, sono rimasti due giocatori. L’Inter punta decisamente due nomi: Alessandro Florenzi della Roma e Sime Vrsaljko dell’Atletico Madrid.

Dopo che questa sera Gianluca Di Marzio ha parlato dell’incontro avvenuto tra Ausilio ed uno dei direttori sportivi dell’Atletico Madrid, Alfredo Pedullà ha parlato dell’offerta dell’Inter a Florenzi.

Secondo quanto riportato da Pedullà, i nerazzurri hanno offerto 4 milioni di euro a stagione più bonus al giocatore della Roma.

L’offerta economica che l’Inter presenterebbe al club giallorosso è di circa 15 milioni di euro, non di più.

L’Inter offre un contratto migliore rispetto alla Roma. La dirigenza giallorossa ha messo sul tavolo un contratto da 3 milioni di euro a stagione. Ora, la palla passa a Florenzi, che dovrà decidere il suo futuro.

Florenzi è un pupillo di Spalletti. Come raccontato in esclusiva dalla redazione di Inter Dipendenza in data 21 giugno, è Spalletti in prima persona ad essersi mosso per il terzino destro giallorosso. Un’operazione di mercato che potrebbe mutare velocemente, dal rinnovo con la Roma, al clamoroso passaggio all’Inter.