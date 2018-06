Mercato Inter, obiettivo terzino destro: Ausilio ha chiesto il giocatore

Mercato Inter, Ausilio al lavoro per il terzino destro

Mercato Inter, i nerazzurri continuano, senza sosta, a lavorare nel mercato in entrata. Nello scacchiere di Spalletti mancano ancora un terzino destro, un centrocampista centrale e un esterno offensivo.

Nella giornata odierna, l’Inter ha chiesto all’Atletico Madrid Sime Vrsaljko. Secondo quanto riportato questa sera da Gianluca Di Marzio, Ausilio ha pranzato con uno dei due direttori sportivi del club spagnolo.

Ecco le parole dell’esperto di mercato: “L’Inter ha chiesto Vrsaljko all’Atletico Madrid, prestito con diritto di riscatto. Il club spagnolo non cede il giocatore con questa formula”.

Non solo Vrsaljko, per il ruolo di terzino destro l’Inter segue Darmian, Zappacosta e Florenzi. Un ruolo che, nella prossima stagione, avrà sicuramente un nuovo interprete.

Spalletti spinge per Florenzi, con lo stesso tecnico nerazzurro che mantiene i contatti con il giocatore della Roma. Florenzi non ha ancora rinnovato il contratto in scadenza nel 2019, l’Inter c’è e Spalletti sta provando a portare a Milano uno dei suoi pupilli.