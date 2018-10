Barcellona, tantissimi out

Non è un buon periodo di forma fisica per il Barcellona, infatti sono molti i blaterano fermi ai box.

La difesa è sicuramente il reparto più colpito: Ultimo acciacco per Vermaalen, infortunatosi contro la Svizzera durante la pausa nazionali, la sua situazione verrà monitorata nelle prossime ore, tramite gli esami strumentali. Umtiti non sarà sicuramente della gara, visto il suo grave infortunio al ginocchio, un brutto colpo per Valverde che perde il suo miglior centrale. Anche il terzino Sergi Roberto in forte dubbio a causa di un problema muscolare. L’assenza pesantissima in attacco è quella del Pistolero, Luis Suarez, a causa di un problema al ginocchio.

