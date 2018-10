Lautaro Martinez in gol con l’Argentina, “El Toro” incorna in rete (VIDEO)

Lautaro Martinez in rete contro l’Iraq

El Toro, Lautaro Martinez, è protagonista anche con la maglia della nazionale Argentina. Un’incornata decisiva per siglare il suo primo gol in nazionale.

Grazie ad un cross perfetto di Acuna, smarcato alla perfezione da Dybala, Lautaro anticipa tutti sul primo palo, battendo il portiere avversario in girata di testa. Per il numero 10 nerazzurro è il primo gol in nazionale maggiore alla sua seconda presenza. Il gol siglato in serata, è molto simile alla prima rete messa a segno contro il Cagliari, che regalò il vantaggio ai nerazzurro.

Il video della rete de “El Toro”

