Barcellona a Milano, Piqué non inizia bene la trasferta, testata a… (VIDEO)

Barcellona, Piqué inizia subito male

Il ritorno a Milano non è certo benevolo per il difensore centrale del Barcellona, Gerard Piqué. L’ultima volta la botta fu più forte 3 a 1 per i nerazzurri. In questa occasione si tratta solamente di una disattenzione, meno grave di quelle su Milito, Sneijder e Maicon. Il centrale spagnolo, appena arrivato a Milano, concentrato sul proprio tablet, scendendo dal bus non si è accorto dello specchietto, centrandolo in pieno con la testa. Per fortuna di Valverde, il numero 3 catalano è uscito indenne dallo scontro. Nessuna danno, soltanto una figura barbina.

Il video dell’accaduto

