Chivu spinge Marotta: la spallata butta giù tutte le contender | Lo prende l’Inter a gennaio

Il placet di Chivu diventa un assist di mercato per Marotta. Il presidente dell’Inter anticipa tutte le big e lo prende per gennaio.

A difesa dell’Inter ma non solo. Il mercato di gennaio dell’Inter si preannuncia incandescente, con la dirigenza nerazzurra già al lavoro per fornire a Cristian Chivu i tasselli mancanti per la corsa scudetto. L’obiettivo primario resta il reparto difensivo, da puntellare per garantire una copertura ottimale a fronte degli impegni ravvicinati. Ma attenzione alla mossa a sorpresa di Marotta, che a pensarci bene tanto sorpresa non è.

Questa idea è strettamente legata al centrocampo, un reparto che pur vantando nomi di altissimo livello, ha mostrato qualche scricchiolio di troppo in determinate situazioni di gioco. Servono muscoli e la necessità di un innesto in mediana è emersa prepotentemente a causa soprattutto del difficile ambientamento di alcuni volti nuovi, che non sono riusciti a imporsi secondo le aspettative.

In particolare, il giovane centrocampista francese Diouf, arrivato in estate con grandi speranze, sta faticando a calarsi nei meccanismi tattici del calcio italiano e del modulo di Chivu. Il tecnico romeno ha bisogno di un elemento in grado di garantire maggiore fisicità e interdizione, un profilo meno propenso agli strappi offensivi e più votato al recupero palla e all’equilibrio.

La situazione in casa nerazzurra, seppur positiva in termini di risultati, suggerisce quindi un intervento chirurgico a centrocampo, in grado di correggere le lacune emerse nelle prime uscite stagionali. Meglio un rinforzo in questo reparto oggi, magari il difensore slitta a domani. A giugno per la precisione.

L’indicazione specifica

Marotta, dunque, non vuole perdere tempo e, spinto anche dalle indicazioni specifiche di Chivu, è pronto a sferrare l’attacco decisivo per un centrocampista che risponde perfettamente all’identikit tracciato.

Il nome finito in cima alla lista delle preferenze è quello di Morten Frendrup, mediano danese in forza al Genoa. Il giocatore si è distinto per le sue eccellenti doti di recupero palla e la sua intelligenza tattica, diventando un punto fermo della squadra ligure. La sua duttilità e la grinta espressa in campo hanno convinto pienamente la dirigenza interista.

Sbaragliata la concorrenza

Sono anni che il centrocampista danese è finito nel mirino della big. Lo ha cercato il Milan, serve alla Roma, un pensierino lo stava facendo anche la Juventus prima dell’arrivo di Spalletti, che potrebbe confermare o meno il papabile acquisto.

L’Inter, invece, non ha dubbi: ritiene che questo sia il momento ideale per affondare il colpo, complice la delicata situazione di classifica del Grifone, che potrebbe ammorbidire la posizione del club rossoblù sul prezzo del cartellino. Con il placet totale di Chivu, Marotta prepara la “spallata” decisiva, una mossa che, secondo Gazzetta dello Sport, potrebbe mettere definitivamente fuori gioco le tante pretendenti per il talento danese.