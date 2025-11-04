Bonny davanti a un bivio | L’Inter non può aspettare. La decisione deve essere immediata: ora o addio

Countdown scattato, nessuna proroga, l’Inter preme e Yoan Bonny è chiamato a fare una scelta definitiva.

Che avesse delle qualità importanti lo si era capito già durante la sua esperienza al Parma, ma che potesse piacevolmente stupire all’Inter, non era affatto scontato. Ange-Yoan Bonny, invece, è senza dubbio la sorpresa più brillante di questo inizio di stagione dell’Inter.

Arrivato in sordina, l’attaccante francese ha saputo imporsi con prestazioni di alto livello, dimostrando di essere una validissima alternativa al duo titolare Lautaro Martinez e Thuram. La sua forza fisica abbinata a una sorprendente agilità lo rendono un elemento difficile da marcare per qualsiasi difesa.

Il suo impatto è stato subito tangibile, sia in termini di gol sia per quanto riguarda gli assist. L’attaccante francese, classe 2003, non è semplicemente una “riserva” ma un vero e proprio jolly offensivo.

La sua capacità di svariare sul fronte d’attacco e di dialogare con i compagni lo rende prezioso nella manovra di Cristian Chivu. Bonny, infatti, non si limita alla finalizzazione: lo si vede spesso arretrare per fare da sponda o per liberare spazio per gli inserimenti dei centrocampisti.

Un futuro radioso. Ma…

Tecnica e visione di gioco elevata si fondono in un profilo che promette un futuro radioso. Tra le sue caratteristiche più lodate, spicca la sua potenza fisica, unita a una notevole velocità che lo rende letale nelle ripartenze.

Bonny è un centravanti moderno, in grado di reggere il confronto a livello fisico con difensori esperti, ma anche di superarli in dribbling nello stretto. Questa combinazione di doti atletiche e tecniche lo rende un profilo unico e difficilmente sostituibile all’interno della rosa interista. Non prima di una scelta importante.

Una decisione da prendere

Eppure, sul brillante percorso di Bonny si proietta un’ombra, o meglio, un bivio cruciale che l’Inter non può ignorare. L’attaccante, pur essendo nato in Francia, possiede chiare origini ivoriane, un legame che sta attirando l’attenzione della Federazione calcistica della Costa d’Avorio.

Il commissario tecnico della nazionale africana ha già espresso pubblicamente il suo interesse per il giovane talento, alimentando le voci di una possibile convocazione. Questo scenario pone l’Inter di fronte a un’incognita non da poco. Se Bonny dovesse accettare la chiamata degli Éléphants, la sua assenza durante i periodi dedicati alle competizioni internazionali, in particolare la Coppa d’Africa che si svolge a metà stagione, diventerebbe una criticità. Da qui una decisione da prendere nel più breve tempo possibile.