Inter stregata da un Nazionale Azzurro | È il rinforzo perfetto: tripudio nerazzurro alla notizia

Marotta e Ausilio confezionano l’acquisto perfetto per l’Inter: nerazzurri stregati da un Nazionale Azzurro. È il rinforzo perfetto.

Il mercato invernale è alle porte e, come di consueto, tiene banco in casa Inter la strategica domanda su quale reparto debba essere prioritariamente rinforzato a gennaio. Se da un lato il pacchetto difensivo sembra necessitare di innesti per dare il cambio ai titolari, soprattutto considerando l’età avanzata di alcuni elementi, dall’altro la mediana ha mostrato in diverse occasioni una certa fragilità.

Non tanto nei suoi titolari, quanto più nelle rotazioni. L’infortunio di Henrikh Mkhitaryan, poi, non fa dormire sonni tranquilli, oltre che per l’entità del kappaò, anche per l’età dell’armeno, in scadenza di contratto, peraltro.

Così, la dirigenza nerazzurra con Beppe Marotta in prima linea, sta valutando attentamente le opzioni sul tavolo. La priorità sembra pendere leggermente in favore della difesa. L’impegno su tre fronti, infatti, impone una rotazione più ampia per mantenere alto il livello di freschezza.

I nomi per la retroguardia sono molti, ma al momento non si è ancora arrivati a una decisione definitiva, anche per le alte richieste economiche dei club proprietari dei cartellini. Nonostante ciò, l’idea di integrare un giovane difensore centrale, magari adattabile anche sulla fascia, resta molto affascinante per il progetto a lungo termine.

Sostanza e dinamismo

Parallelamente, il centrocampo non è stato affatto trascurato. Le prestazioni altalenanti di alcuni elementi, uniti a infortuni e impegni nazionali, hanno reso evidente che un ulteriore innesto potrebbe fare la differenza nella corsa scudetto e in Champions League.

Si cercano profili di sostanza e dinamismo, capaci di garantire muscoli e qualità in una zona nevralgica del campo, senza stravolgere gli equilibri già consolidati. L’Inter lavora sotto traccia, cercando l’occasione giusta.

Il profilo giusto

A gennaio si vedrà, difensore o centrocampista, uno arriverà visto che l’attacco con Bonny e Pio Esposito offre delle garanzie alternative alla collaudata coppia gol Lautaro Martinez-Thuram. Marotta e Ausilio, però, potrebbero muoversi anche per giugno, anticipando tutti, in perfetto stile Inter. L’Inter avrebbe infatti individuato in un giovanissimo Nazionale Azzurro il rinforzo ideale, un profilo che unisce prospettiva futura e qualità già pronte per la Serie A.

Un’operazione mirata, volta ad assicurarsi uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico italiano prima che la concorrenza si scateni. Il nome che sta facendo sognare i tifosi nerazzurri è quello di Riyad Idrissi, terzino sinistro del Cagliari. Classe 2005, nonostante la giovanissima età, il difensore italo-marocchino ha già collezionato diverse presenze in Serie A con la maglia sarda, dimostrando una maturità e una padronanza fuori dal comune. Mancino naturale, spinge con continuità e possiede un’ottima tecnica, caratteristiche che lo rendono un profilo ideale. L’erede di Dimarco potrebbe arrivare prima del tempo.