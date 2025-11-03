Chivu ha occhi soltanto per lui | Scrive la letterina a Babbo Natale: il regalo ad hoc per l’Inter

L’interesse non è mai scemato. L’obiettivo dell’Inter è sempre puntato su di lui. Cristian Chivu lo vuole a tutti i costi.

Gennaio è dietro l’angolo, più vicino di quanto sembra. L’Inter di Cristian Chivu si appresta a vivere una nuova intensa sessione di mercato, con la dirigenza nerazzurra già al lavoro per fornire al tecnico i rinforzi adeguati a completare la rosa, e rilanciare le proprie ambizioni di tornare a sventolare il tricolore.

Il mercato di riparazione potrebbe essere cruciale visti i tanti impegni, un vero e proprio banco di prova per le ambizioni del club in tutte le competizioni. Il desiderio primario, quasi una “letterina a Babbo Natale” per il tecnico, rimane Lookman, l’esterno offensivo dell’Atalanta che incarna il profilo di giocatore in grado di saltare l’uomo, ma l’operazione appare complessa e il sogno potrebbe restare tale.

I nerazzurri, dunque, si muovono con cautela ma determinazione su obiettivi già noti, trattati con insistenza nei mesi scorsi e ora tornati prepotentemente di moda. Tra questi spicca il nome di Manu Koné, centrocampista della Roma che rappresenterebbe un innesto di spessore per la linea mediana.

Il giocatore continua a piacere a Cristian Chivu per la sua dinamicità e la capacità di abbinare quantità e qualità, un profilo versatile perfetto per gli schemi tattici dell’allenatore romeno. L’Inter valuta il momento giusto per sferrare l’attacco decisivo, consapevole che non sarà per niente facile convincere la Roma.

Un altro attenzionato

La concentrazione sulla ricerca di un centrocampista non distoglie l’attenzione dalle altre zone del campo, in particolare la difesa, dove Chivu ha espresso la necessità di aggiungere elementi che sposino la sua idea di un reparto più alto e aggressivo.

La società ha promesso al tecnico un mercato improntato sulla qualità, non sulla quantità, con l’obiettivo di alzare il livello medio della squadra. La scelta del prossimo acquisto difensivo è quindi meticolosa e fondamentale per il futuro assetto tattico nerazzurro.

Il rilancio di Marotta per Chivu

Un nome è tornato con forza ad animare le discussioni in Viale della Liberazione: quello di Oumar Solet. Il difensore francese dell’Udinese è da tempo sul taccuino degli osservatori interisti che lo seguono con attenzione.

La sua polivalenza nel ricoprire i ruoli della difesa a tre lo rende un profilo ideale per le esigenze tattiche di Chivu, che ne apprezza la fisicità e l’eleganza nelle uscite palla al piede. Secondo Tuttomercatoweb, l’Inter sarebbe pronta a ritentare l’assalto per Solet, probabile già nella sessione di gennaio, quasi sicuramente a giugno.