Incredibile Inter e Napoli | Prima litigano, poi si scambiano giocatori a gennaio

Antonio Conte e Beppe Marotta, allenatore del Napoli e presidente dell'Inter - ansa - interdipendenza.net

Dalle polemiche furibonde per le vicissitudini avvenute durante l’ultimo Napoli-Inter, a un clamoroso scambio di mercato.

Tutto e il suo esatto contrario. L’ultimo Napoli-Inter ha lasciato un velenoso strascico di polemiche e tensioni, di cui se ne parla ancora. Non solo per quel 3-1 che ha permesso al Napoli di riscattarsi dopo la batosta di Eindhove, ma anche sulle dinamiche interne allo spogliatoio nerazzurro e sui battibecchi a bordocampo.

L’episodio più eclatante ha visto protagonisti il capitano Lautaro Martínez e il tecnico Antonio Conte, autori di uno scontro verbale piuttosto acceso. Un’immagine inusuale che ha immediatamente fatto il giro dei social e delle testate giornalistiche, alimentando il polverone.

La tensione, però, ha toccato il suo apice anche fuori dal campo, con le dichiarazioni rilasciate a caldo Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter si è lasciato andare a esternazioni giudicate da molti come critiche velate all’operato arbitrale e, più in generale, al clima che si è creato intorno alla squadra a Napoli.

Parole che hanno contribuito a inasprire ulteriormente i rapporti tra le due società, già storicamente non idilliaci. Il polverone sollevato ha messo in evidenza una rivalità che, partita dal campo, è rapidamente tracimata in una battaglia di nervi tra i due club.

Una risonanza particolare

I media sportivi hanno immediatamente cavalcato l’onda delle polemiche, dedicando ampio spazio ai retroscena e alle possibili ripercussioni di questi scontri verbali. Tali episodi, sebbene all’ordine del giorno nel calcio, hanno acquisito una risonanza particolare vista l’importanza della posta in palio e il blasone dei due club.

Al di là dei punti, si è aperta una nuova ferita, destinata a non rimarginarsi in tempi brevi. Eppure Napoli e Inter starebbero trattando al mercato, ribaltando ogni scenario ipotizzato. Ha dell’increbile una presunta trattativa in essere tra Napoli e Inter.

Un’operazione sensazionale

I due club, infatti, starebbero valutando un’operazione che ha del sensazionale. Nonostante le ruggini e gli screzi degli ultimi giorni, le due dirigenze sono a lavoro per intavolare una trattativa che prevede uno scambio tra due centrocampisti di altissimo livello. Il Napoli, in cerca di un rinforzo dinamico in mezzo al campo e avrebbe messo gli occhi su Nicolò Barella, il faro del centrocampo nerazzurro, giocatore di straordinaria intensità e visione di gioco. Con Lorenzo Pellegrini piano B.

L’Inter ha un profilo ben preciso in mente per completare il suo di centrocampo. Un identikit che risponde al nome di Scott McTominay, jolly scozzese del Napoli, noto per la sua fisicità, la grande capacità di interdizione e il tiro potente da fuori area. Un’operazione complessa, uno scambio alla pari che ha diviso sui social, i sondaggi usciti fuori hanno prodotto favorevoli e contrari. Questo è il calcio: in campo ci si divide, al mercato ci si unisce.