Tare pesca in Francia | Ecco il centravanti per rilancio del Milan: Allegri lo aspetta a braccia aperte

L’ottimo cammino del Milan di Max Allegri ha bisogno di un ulteriore upgrade. Tare pesca in Francia l’attaccante rossonero.

Il calciomercato rossonero si scalda in vista della prossima finestra, con il Milan che, sotto la guida del nuovo direttore sportivo Igli Tare, cerca il centravanti in grado di garantire il definitivo salto di qualità.

Il Milan è sbocciato prima del tempo, è lassù a contendersi la Champions League, può giocarsi anche delle chance scudetto, ma tutto passa per un upgrade necessario: un attaccante in grado di trasformare in rete la mole di gioco prodotta da Modric e compagnia.

A tenere banco in queste ore, è tornato d’attualità un clamoroso intreccio con la Roma, un’operazione già sfiorata in estate e che potrebbe essere riproposta. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla Gazzetta dello Sport, si starebbe tornato a parlare di uno scambio già provato questa estate.

Santi Gimenez, che sta trovando molte difficoltà con l’arrivo del nuovo allenatore, alla Roma di Gasperini, Artem Dovbyk che farebbe il percorso inverso per sbarcare a Milanello. La trattativa estiva tra Milan e Roma per questi due attaccanti non si era concretizzata per una serie di dettagli economici e tecnici non limati in tempo.

Tare e Massara ci riprovano

Ora, però, c’è proprio bisogno di rinforzi, sia per Milan che per Roma. Tare ha riaperto il fascicolo, ritenendo entrambi i giocatori profili validi per il campionato italiano. Si attendono sviluppi, ma l’asse Milano-Roma è tornato caldo.

Tuttavia, Igli Tare ha sempre mostrato una predilezione per i colpi a sorpresa e per i talenti non ancora completamente esplosi, un marchio di fabbrica che lo ha distinto nella sua lunga carriera dirigenziale. Ed è proprio dalla Francia, in particolare dalla Ligue 1, che arriva la nuova e più concreta suggestione per l’attacco rossonero.

In fila col Chelsea

Un nome quasi sconosciuto ai più, ma che sta mettendo a ferro e fuoco le difese avversarie transalpine. Si tratta di Joaquim Panichelli, attaccante argentino classe 2002, in forza allo Strasburgo. Il sudamericano si è imposto quest’anno in modo fragoroso, diventando il capocannoniere inatteso del campionato francese con numeri da vero predatore d’area. Alto circa 1,90 metri e forte fisicamente, unisce potenza e un sorprendente senso del gol, oltre a una notevole abilità nel gioco aereo, che lo rende un profilo completo.

Tare ritiene che Panichelli, con la sua fame e le sue caratteristiche fisiche e tecniche, sia l’uomo giusto per la rifondazione offensiva rossonera. Un investimento mirato, in linea con la filosofia del club, per garantirsi un potenziale crack del futuro. Max Allegri lo aspetta a braccia aperte, convinto che l’argentino possa essere il terminale ideale per il suo gioco. Ma prima bisogna superare la forte concorrenza del Chelsea.