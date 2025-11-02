“Lazio, vado via” | Tutto deciso: Lotito con le mani legate: tifosi biancocelesti in lacrime

Il biancoceleste esce fuori allo scoperto e annuncia il suo addio alla Lazio. Lotito con le mani legate, i tifosi ci rimangono malissimo.

Il countdown è iniziato già da un po’. Il primo a farlo scattare è stato Maurizio Sarri, ma anche Lotito e i tifosi della Lazio non vedono l’ora che arrivi gennaio, il mese in cui la Lazio potrà tornare a fare mercato. In entrata ovviamente.

Nonostante il blocco di una sessione di mercato, la Lazio sta andando oltre le sue aspettative, stupendo addetti ai lavori e appassionati di calcio e navigando nelle zone nobili della classifica con prestazioni di grande carattere e intensità.

Gran parte del merito per questi risultati eccezionali va senza dubbio al carisma e alla sapienza tattica di Maurizio Sarri, l’allenatore che è riuscito a plasmare la squadra a sua immagine e somiglianza, con il poco materiale a disposizione.

Nonostante le difficoltà iniziali e una campagna acquisti nulla Sarri sta facendo letteralmente magie con la rosa che ha a disposizione. E dovrà continuare a farlo ancora per un paio di mesi. Poi a gennaio potrebbero cambiare molte cose.

Una questione non da poco

Nonostante la situazione attuale sia stata messa a posto dopo un inizio choc, il presidente Claudio Lotito si ritrova comunque ad affrontare una questione non da poco. L’inizio di stagione sopra le aspettative, infatti, non maschera le carenze che la rosa biancoceleste presenta in alcuni ruoli chiave.

La coperta, in sostanza, è piuttosto corta, e la mancanza di alternative di livello potrebbe farsi sentire pesantemente nel prosieguo della stagione. Anche perché c’è un biancoceleste che ha deciso di uscire allo scoperto.

La decisione è presa

Pedro ha deciso che lascerà la Lazio al termine della stagione. È stato proprio lo spagnolo a comunicarlo urib et orbi. “Non è ancora un fatto ufficiale – ha detto l’attaccante iberico – ma questo anche per questioni anagrafiche sarà la mia ultima stagione alla Lazio e farò di tutto per lasciarla più in alto possibile“.

Le parole di Pedro, pur nella loro amarezza, sottolineano il suo attaccamento e la professionalità dimostrata in questi anni. “Ringrazio tutto l’ambiente per come sono stato accolto e trattato in questi anni – ha aggiunto – e fino alla fine aiuterò la Lazio a stare più in alto possibile“. E conclude: “Anche la Coppa Italia è una buona opportunità per cercare di riconquistare un posto in Europa“. Lotito con le mani legate non può far altro che accettare la decisione.