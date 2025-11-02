Arrivederci Ferguson | Il nuovo attaccante della Roma arriva direttamente a gennaio

L’attaccante irlandese ha deluso: arrivederci Ferguson. Gasperini e il nuovo attaccante della Roma che arriva a gennaio.

Strano davvero il calcio. Prendete Evan Ferguson, ogni volta che va in nazionale segna sempre, impressionando. Alla Roma è ancora a zero gol in giallorosso: una situazione resa ancora più paradossale dal fatto che con Gasperini tutti gli attaccanti hanno sempre fatto un sacco di gol.

Eppure l’irlandese nelle primissime uscite stagionali aveva convinto appieno il nuovo tecnico giallorosso con prestazioni di grande sostanza e ottime giocate. La sua presenza in campo si era rivelata un fattore determinante per l’attacco, portando fisicità e intelligenza tattica tra le linee avversarie. L’entusiasmo era palpabile sia tra i tifosi che nello staff tecnico.

Ferguson titolare e Dovbyk panchinaro, addirittura. Ben presto, però, la storia è cambiata radicalmente per il giovane centravanti. L’ultima sosta per le nazionali è stata fatale: un duro colpo ha messo ko il giocatore per diverse settimane, interrompendo la sua ascesa.

La diagnosi del trauma è stata purtroppo più seria del previsto e ha spento ogni speranza di un rientro rapido in campo. Si parla di un brutto trauma distorsivo alla caviglia destra con un preoccupante interessamento capsulo-legamentoso, che necessita di cure specifiche.

Fine della storia

L’infortunio di Evan Ferguson lo terrà lontano dai campi da gioco almeno fino alla prossima sosta del campionato, costringendolo a saltare diverse partite cruciali per le ambizioni della squadra. Quello che si preannuncia è un lungo e complesso percorso di recupero, che dovrà essere affrontato con la massima cautela per evitare ricadute.

La sua storia con la Roma potrebbe essere già finita. Perché? Perché la Roma stava già riflettendo sul suo rientro anticipato al Brighton, proprietario del suo cartellino. Anche se dovesse tornare in tempo, Ferguson potrebbe non averne più alla Roma.

La Roma ha altri pensieri

Anche perché la Roma sta pensando ad altro. È alla ricerca proprio di un attaccante. Il sogno proibito della dirigenza capitolina resta Joshua Zirkzee, ma l’affare è estremamente difficile da concretizzare.

Non mancano però le alternative di alto livello, come l’argentino Mauro Icardi del Galatasaray, il cui contratto è in scadenza. Si monitora con attenzione anche la situazione di Santi Gimenez del Milan. Che potrebbe essere lo scambio giusto con Dovbyk, saltato questa estate. Last but not least Mateo Pellegrino, attaccante classe 2001 in forza al Parma. Che sta dimostrando grandi qualità in Serie B. Arrivederci Ferguson.