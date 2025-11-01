Arriva Spalletti, ma per Vlahovic non cambia nulla | Il serbo lascia la Juve a gennaio per restare in Serie A

Il cambio di guida tecnica conta fino a un certo punto per Dusan Vlahovic. Il serbo non rinnoverà con la Juventus, ma resterà in Serie A.

Da tre anni a questa parte alla Juventus cambiano gli allenatori, non la situazione di Dusan Vlahovic. L’attaccante serbo è ormai giunto a un punto di non ritorno nella sua esperienza in bianconero, e l’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina della Juventus al posto dell’esonerato Tudor, non muta affatto lo scenario.

Ingabbiato da un contratto oneroso e una valutazione elevata, 12 milioni di euro fino al 30 giugno 2026, data della sua cadenza, ci sono pochissimi margini per il rinnovo. L’attaccante ha rifiutato alcune proposte già questa estate, contento di restare alla Juventus solo per un discorso economico, visto che né Motta né Tudor avevano piena fiducia in lui.

La nuova guida tecnica in corso Galileo Ferraris era l’ultima, flebile speranza di una inversione di rotta, ma il peso economico dell’operazione lo ha reso di fatto un “prigioniero” delle logiche di bilancio. Così, la dirigenza, pur non volendo svalutare il suo investimento, è consapevole della scadenza contrattuale che si avvicina, rendendo la sua cessione la soluzione più probabile per evitare un doloroso addio a parametro zero.

Vlahovic, dal canto suo, non ha mai nascosto l’intenzione di rimanere in Serie A, campionato che conosce bene e in cui si sente valorizzato, piuttosto che imbarcarsi in un’avventura fuori dai nostri confini, senza adeguate garanzie sportive, più che economiche.

Un legame sfilacciato

Il legame tra il numero 9 bianconero e l’ambiente juventino, mai del tutto sbocciato, sembra essersi ormai sfilacciato. Le prestazioni altalenanti e il mancato feeling con il gioco espresso hanno contribuito a spingere l’attaccante lontano da Torino.

Sebbene l’interesse di top club europei sia sempre vivo, il serbo preferisce una piazza italiana che possa rilanciarlo e assicurargli il palcoscenico della massima serie. La sua priorità è chiara: ritrovare il sorriso e la vena realizzativa che lo avevano reso uno degli attaccanti più desiderati d’Europa ai tempi della Fiorentina.

Mossa a sorpresa

Le voci di corridoio si fanno sempre più insistenti, e la situazione contrattuale di Vlahovic, apre nuovi orizzonti. L’ultima possibile destinazione del serbo è sorprendente: la Roma sta facendo un pensierino stupendo sul centravanti bianconeri, per continuare a sedersi al tavolo delle grandi.

Per Gian Piero Gasperini, sia Ferguson ma anche Dovbyk (quest’ultimo piace al Milan) serve un centravanti di peso e di prospettiva, in grado di sposarsi perfettamente con il calcio intenso e offensivo. Proprio uno come Vlahovic. La trattativa potrebbe anche chiudersi a gennaio. La Juventus, almeno, non perderebbe Dusan a parametro zero, creando un’altra, l’ennesima, plusvalenza.