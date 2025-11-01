Allegri coglie al volo l’affarone | Milan, ecco il centravanti per gennaio: ha il gol nel sangue

In un Milan tornato finalmente competitivo, manca il centravanti che la butta dentro. Allegri lo ha trovato: arriva a gennaio.

Fiducia sì, ma a tempo determinato. Il Bebote Gimenez ha ancora qualche mese di tempo per tornare quello del Feyenoord e convincere il Milan a tenerlo per dare l’assalto alla Champions, obiettivo dichiarato dal Diavolo rossonero.

La questione attaccante è aperta in casa Milan. Per quanto Leao si sia sbloccato, infortuni a parte, c’è un problema gol che va risolto. Santi Giménez non sta copiando e incollando le ottime performance ai tempi del Feyenoord.

L’argentino era noto per segnare con disarmante regolarità, da ogni posizione e in qualunque modo, ma la sua vena realizzativa in questa fase sembra essersi affievolita. La frenata del Bebote e la necessità di un cambio di marcia nonostante le premesse entusiasmanti, Giménez non riesce a incidere con la costanza che Allegri si aspetta da un centravanti rossonero.

L’allenatore livornese, pragmatico e attento ai risultati, gli ha concesso una fiducia che ha la forma di un prestito a tempo determinato, ben consapevole che non si può aspettare all’infinito la scintilla. Le statistiche, pur non disastrose, non giustificano l’investimento e l’attesa per un giocatore che deve essere un finalizzatore implacabile.

Niente polveri bagnate

L’urgenza rossonera si fa sempre più serrata, il Milan non può permettersi un attacco con le polveri bagnate per troppo tempo. Allegri, maestro nel capitalizzare le occasioni di mercato, sta valutando ogni opzione disponibile per portare a Milanello un goleador di razza che garantisca un impatto immediato.

È in questo contesto che il mirino si sposta decisamente su obiettivi ritenuti più “pronti” e, soprattutto, accessibili dal punto di vista economico e tecnico in vista di gennaio. L’intuizione di Allegri: un’occasione irripetibile.

Un nuovo centravanti per gennaio

L’allenatore del Milan sembra voler cogliere al volo si concretizza proprio all’interno del campionato italiano, un affare che, seppur difficile, appare ora possibile. Sì perché Dovbyk, per quanto sia tornato decisivo, nel turno infrasettimanale contro il Parma, non appartiene a quella tipologia di giocatori che digerisce la complessa visione di gioco di Gian Piero Gasperini.

Per Allegri, invece, l’ucraino risponde all’identikit di bomber, soprattutto quello ammirato al Girona, tanto finalizzatore quanto potenziale occasione di mercato. La Roma lo ritiene cedibile, a determinate condizioni ovviamente. In Spagna Dovbyk era diventato uno dei cinque goleador candidati alla Scarpa d’Oro, uno dei finalizzatori più letali d’Europa. Allegri sa come riportarlo a quei livelli, il Milan con Dovbyk unirebbe l’utile del centravanti al dilettevole dell’occasione a buon mercato.