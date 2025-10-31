Juve, ritorna l’entusiasmo | Arriva Spalletti. E si chiude subito un’operazione. Accordo UFFICIALE

Il successo sull’Udinese e il nuovo allenatore: viene anche chiusa un’operazione nel giorno di Luciano Spalletti. Accordo ufficiale.

L’aria di Torino si carica di una rinnovata elettricità. Il successo contro l’Udinese nel turno infrasettimanale ha posto fine a due sconfitte di fila, quattro partite senza realizzare nemmeno un gol, oltre due mesi di digiuno da vittorie.

Ma è l’arrivo di Luciano Spalletti alla Continassa a far tornare il sorriso alla Signora. Un altro cambio di rotta netto, un tentativo audace della dirigenza bianconera di iniettare un’immediata dose di carattere, esperienza e mentalità vincente in un ambiente che pareva essersi appiattito.

L’uomo dello scudetto con il Napoli è chiamato a risollevare una squadra a tratti opaca, con l’obiettivo primario di blindare la qualificazione alla prossima Champions League, essenziale per il futuro economico e sportivo. Il suo carisma è già una certezza per accendere la scintilla nello spogliatoio bianconero.

Spalletti, noto per la sua filosofia di gioco intensa e propositiva, porta con sé la promessa di un calcio più dinamico e offensivo rispetto a Motta e a Tudor, in controtendenza con la Juventus degli ultimi anni. I tifosi sognano di rivedere una Juve capace di dominare il campo e di entusiasmare, forte di un impianto tattico solido ma allo stesso tempo fluido e imprevedibile.

La valorizzazione del talento individuale

L’ex commissario tecnico azzurro è un maestro nel valorizzare il talento individuale, e in rosa non mancano profili giovani e già affermati che possono trarre enorme beneficio dai suoi metodi, come ad esempio i fantasisti e i centrocampisti di qualità.

L’eredità da gestire è complessa, alla Juventus finora è mancata visione e riconoscibilità, ma la tempra del tecnico toscano, voglioso di archiviare la nefasta esperienza sulla panchina della Nazionale, ritrovando la quotidianità. A tutto il resto devono pensare i singoli e l’unità del gruppo.

Un’operazione chiusa

La dirigenza juventina, intanto, non si è limitata all’operazione panchina, ma ha lavorato sul fronte del futuro del club. A conferma di questa linea strategica, la Juventus ha ufficialmente blindato uno dei suoi prospetti più interessanti. Si tratta di Edoardo Rocchetti.

Il difensore centrale, classe 2009, ha siglato il suo primo contratto da professionista con la società bianconera, legandosi a lungo termine. Un’operazione chiusa in tempi record che sottolinea la volontà del club di assicurarsi fin da subito i gioielli della sua cantera, garantendo continuità e un futuro fatto di giovani promesse destinate, un giorno, a calcare i campi della Prima Squadra agli ordini, magari, proprio di Luciano Spalletti.