Milan-Inter, esplode il derby al mercato | Tutte e due sullo stesso giocatore: scatta la super asta

Allegri e Chivu fanno impazzire di gioia Milano. Il derby della Madonnina di trasferisce al mercato, esplodendo letteralmente.

Era da tanto tempo che la Madonnina non veniva accesa dalle due milanesi del calcio. Milan e Inter stanno attraversando un autentico magic moment che sta facendo impazzire di gioia i propri tifosi, festanti e sognanti.

Non c’è solo il campo a infiammare la rivalità eterna di Milano, ora anche il calciomercato si accende con una contesa che preannuncia una vera e propria battaglia a suon di milioni. Il momento magico delle due formazioni cittadine, infatti, le spinge a sognare in grande e a puntare ai profili di maggior spessore per rinforzare le rispettive rose.

Il Milan, con Massimiliano Allegri tornato in panchina a 11 anni dalla prima volta e capace di costruire immediatamente un “Instant Team” solido e vincente, si gode la vetta della classifica di Serie A. Nonostante il tonfo al debutto in casa contro la Cremonese, i rossoneri hanno switchato subito.

È che dire dell’Inter. I fantasmi dell’epilogo da horror della passata stagione aleggiavano sulla Pinetina dopo il doppio kappaò con Udinese e Juventus. Ma da lì in poi Chivu ha saputo dare la sterzata giusta. La Beneamata non ha sbagliato più un colpo e con sette successi di fila tra campionato e Champions League, ha rilanciato la bontà del proprio progetto tecnico.

Un altro derby

Aspettando il derby sul campo, dietro le quinte la sfida tra le milanesi si fa incandescenti in vista della prossima sessione di mercato. I dirigenti di entrambe le squadre sono già all’opera per individuare i tasselli giusti per l’assalto finale al titolo e, incredibile a dirsi, i radar di entrambi i club hanno puntato sullo stesso nome.

Sia Tare sia Marotta, infatti, sono finiti per ritrovarsi sullo stesso obiettivo. È Kim min-Jae, il centrale sudcoreano che ha incantato l’Italia con il Napoli di Spalletti, con il quale ha vinto lo scudetto prima di passare al Bayern Monaco.

L’habitat naturale

Il sudcoreano non si è ripetuto in Bundesliga, nonostante il Bayern Monaco sia tornare a dettare legge in Germania. Di rinnovo non se ne parla proprio. In pratica una miccia accesa nella testa di Tare e di Marotta.

Questa situazione contrattuale, infatti, ha messo in allerta i top club europei, ma è in Italia che il suo nome infiamma le fantasie di mercato. Kim, difensore roccioso e leader carismatico, è ora il pomo della discordia tra Milan e Inter: una super asta è destinata a scattare per assicurarsi le sue prestazioni e spostare gli equilibri della Serie A, il suo habitat naturale. Un giocatore del genere è l’anello mancante a entrambe.