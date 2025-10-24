Bombazo Inter | Marotta e un’offerta da 60 al Real Madrid: si fa!

Clamorosi rumors sull’Inter. Marotta ha pronta una maxi offerta da 60 milioni di euro: il Real Madrid vacilla: si fa.

Un magic moment a tutto tondo. L’Inter sta vivendo un momento di straordinaria euforia, una vera e propria luna di miele con la piazza. I risultati della squadra guidata da Cristian Chivu hanno acceso l’entusiasmo dei tifosi, proiettando i nerazzurri in una dimensione di grande solidità.

Tra Serie A e Champions League, sono ben sette le vittorie consecutive inanellate dai nerazzurri, un ruolino di marcia impressionante sorto proprio all’indomani della casuale sconfitta nel derby d’Italia contro la Juventus. Quella rabbia per un risultato ingiusto si è trasformata in cattiveria agonistica.

La mano del tecnico romeno si è cominciata a vedere: un gioco dinamico, aggressivo e una capacità di valorizzare i giovani talenti. Ma è stato un lavoro a tutto tondo: Chivu è riuscito a entrare nella testa dei giocatori, che ora remano tutti dalla stessa parte nella nuova direzione data dalla visione dell’ex tecnico del Parma.

Oltre al campo, però, anche i conti sorridono. L’ultimo bilancio ha fatto registrare numeri da record per il club, confermando una gestione finanziaria oculata e proiettata alla crescita sostenibile. Un mix perfetto di risultati sportivi e salute economica.

Un terreno fertile

Questo clima di rinnovata fiducia e ambizione è il terreno fertile su cui si muove Beppe Marotta. Il presidente dell’Inter, noto per i suoi colpi a sorpresa e la visione a lungo termine, non è rimasto con le mani in mano.

Forte del tesoretto accumulato e della ritrovata potenza finanziaria, l’Inter è pronta a investire su un talento purissimo per rilanciare i propri ambiziosi progetti, sia nell’immediato presente, ma anche nel futuro.

Via alla campagna di rafforzamento

L’obiettivo è rinforzare l’organico con un elemento in grado di spostare gli equilibri, un calciatore che possa rappresentare il presente e il futuro del centrocampo nerazzurro. Le voci circolavano da tempo, ma ora la trattativa è entrata nella sua fase più calda, con Marotta che hanno rotto gli indugi e messo sul piatto una proposta formale. Almeno così rivelano dall’Argentina. L’eco del “bombazo” di mercato che scuote l’ambiente Inter arriva direttamente dall’Argentina.

L’Inter vuole a tutti i costi Nico Paz nella prossima stagione. Il centrocampista del Como sta disputando una stagione clamorosa al Como, che vorrebbe tanto tenerlo, consapevole che il Real Madrid a giugno può riprenderselo pagandolo appena 10 milioni di euro. Il Real Madrid, che detiene una clausola di recompra ma anche il 50% sulla futura rivendita, sarebbe tentato dall’accettare la proposta monstre dell’Inter. D’altronde Nico Paz a Madrid sarebbe chiuso da giocatori del calibro di Bellingham, Arda Guler e Mastantuono. All’Inter sarebbe al centro del progetto tecnico di Chivu.