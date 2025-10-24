Giù le mani dal nostro nerazzurro | Piovono offerte, ma l’Inter apre l’ombrello e lo mette al riparo

Marotta e Ausilio vogliono toccare poco in questa Inter che funziona quasi alla perfezione. Giù le mani anche da questo nerazzurro.

L’aria che si respira alla Pinetina è satura di elettricità positiva, un turbine di vittorie che ricreato hyoe attorno all’Inter. L’Inter di Chivu, colui che era stato messo in discussione dopo le due sconfitte consecutive (meritatamente) contro Udinese e (immeritatamente) contro la Juventus.

Da lì in poi sono arrivati sette successi di fila tra campionato e Champions League, scacciando tutti i dubbi sulle qualità di Cristian Chivu. C’è tanto dell’allenatore romeno in questo cambiamento di rotto. Visione tecnica sì, ma soprattutto questione di mentalità.

L’attuale momento dell’Inter è il risultato di un progetto ben definito e di scelte oculate, tutte concentrate sul mantenimento di un equilibrio delicato e vincente. La macchina ora funziona alla grande, con meccanismi oliati e una sinergia tra i reparti che rasenta la perfezione.

Per questo motivo, la dirigenza nerazzurra non ha alcuna intenzione di smantellare o anche solo ritoccare significativamente l’ossatura della squadra che tanto ha dato finora. L’obiettivo primario è la continuità, blindando i protagonisti di questa stagione.

Il valore della rosa attuale

Ogni cambiamento non necessario potrebbe compromettere la magia creatasi in campo. Certo, il calcio è fatto di dinamiche imprevedibili e tentazioni economiche, ma l’imperativo è resistere. La priorità assoluta è la continuità del progetto.

Così, l’Inter si trova a dover gestire le insistenti telefonate e le formali richieste d’informazioni che arrivano quotidianamente sulle scrivanie dei dirigenti. L’attenzione si è focalizzata su diversi interpreti, ma in particolare uno.

Resistenza totale

Carlos Augusto, pur non essendo un titolare inamovibile, gode di grande considerazione da parte di Cristian Chivu. Le sue accelerate, la tenuta fisica e la capacità di incidere nella fase offensiva non sono passate inosservate. Sono piovute offerte concrete, da più disparati (big) campionati): Premier League, ma anche dalle agguerrite squadre della Bundesliga e da alcune ambiziose compagini che militano in Liga.

Nonostante l’interesse e le proposte che si aggirano attorno ai 25 milioni di euro, cifra che corrisponde al suo attuale valore di mercato stimato, l’Inter ha alzato un vero e proprio muro. I nerazzurri considerano Carlos Augusto un elemento cruciale del loro futuro e non sono disposti neanche a sedersi per discutere una sua eventuale cessione a quella cifra. La risposta è secca e senza appello: il brasiliano è incedibile. Punto.