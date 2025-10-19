Tonali si lascia scappare il desiderio | Torna in Italia. La destinazione è sorprendente

Nuove indiscrezioni su Sandro Tonali. L’Azzurro avrebbe aperto al suo ritorno in Serie A: stupisce la destinazione che vuole il centrocampista.

Il rientro in campo di Sandro Tonali in Premier League, dopo la lunga squalifica per lo scandalo scommesse, ha segnato l’inizio di una vera e propria rinascita. Il centrocampista italiano si è gettato a capofitto nel progetto Newcastle, determinato a ripagare la fiducia del club inglese che non lo ha mai abbandonato.

La sua dedizione in allenamento, unita al supporto incondizionato della società, ha forgiato un nuovo giocatore, più maturo e focalizzato, anche in ottica Nazionale. Il periodo di stop forzato è stato trasformato in una palestra mentale e fisica.

L’impatto sul campo, al suo ritorno, è stato immediato: prestazioni solide, personalità da leader ritrovata e la sensazione che il peggio sia ormai alle spalle. La Premier League, con il suo ritmo frenetico e le aspettative sempre altissime, è diventata il palcoscenico della sua seconda vita calcistica.

Tonali è riuscito a far parlare di sé solo per il calcio giocato, dimostrando di aver superato i momenti bui legati alla ludopatia e di essere tornato ai livelli che lo avevano consacrato in Italia. Il Newcastle ha beneficiato enormemente del suo ritrovato equilibrio, facendone nuovamente un perno insostituibile del centrocampo.

Un calore inatteso

I tifosi dei Magpies lo hanno accolto con un calore inatteso, trasformandolo in un idolo per la sua resilienza e la sua storia di redenzione. Sembrava che l’Italia fosse un capitolo definitivamente chiuso, Invece non è così, a meno a sentire Sky Sport.

Secondo indiscrezioni, Tonali si sarebbe lasciato andare a una confessione a cuore aperto. Un desiderio, più che una semplice idea, che riapre uno scenario di mercato impensabile fino a poco tempo fa. L’Italia, la sua terra, torna prepotentemente nei pensieri del campione, pur con una precisazione che fa tutta la differenza del mondo e cambia la prospettiva del suo possibile ritorno.

Un desiderio specifico

“L’idea di tornare in Italia c’è, è la mia Nazione, ma la verità è un’altra” ha sussurrato, rivelando che il suo sogno non è semplicemente rientrare in Serie A. La destinazione non è una generica piazza italiana o una delle grandi contendenti al titolo, bensì un luogo ben preciso che rappresenta il culmine della sua carriera.

Già in queste settimane la Juventus avrebbe mostrato un forte interesse per il centrocampista della Nazionale. L’addio forzato ai colori rossoneri, per ragioni di bilancio del club, è rimasto una ferita ancora aperta nel cuore del centrocampista di Lodi, e il suo desiderio sarebbe quello di chiudere il cerchio, tornando nella squadra che sente sua, l’unica per cui vorrebbe davvero lasciare la Premier League. Un romantico sogno di riscatto e di bandiera che farebbe impazzire i tifosi milanisti.