Spoilerato il prossimo acquisto del Napoli | Un altro campione a disposizione di Conte

La sosta per le nazionali ha permesso al Napoli di fare una puntatina al mercato. Esaudito un altro desiderio di Antonio Conte.

Le soste per le nazionali non sono soltanto un recharged per gli allenatori: staccare la spina, lavorare con chi non è andato in nazionale, riposarsi. La pausa è l’occasione per capire la strada da intraprendere per andare al mercato per fare buoni acquisti.

Il Napoli, sotto questo punto di vista, si è concentrato intensamente sulle questioni interne e sulle strategie di calciomercato, lavorando alacremente per blindare i suoi pezzi pregiati e gettare le basi per la prossima stagione.

Sotto la guida di Antonio Conte, la società partenopea non vuole lasciare nulla al caso, sapendo che per competere ai massimi livelli in Italia e in Europa è fondamentale avere una rosa solida e con un mix di esperienza e gioventù.

L’obiettivo primario resta quello di fornire al tecnico salentino gli strumenti necessari per lottare per ogni traguardo. Uno dei dossier più caldi a Castel Volturno riguarda i rinnovi contrattuali di alcuni pilastri dello scacchiere azzurro. Due nella fattispecie.

Pacato ottimismo

Si è parlato molto del difensore Amir Rrahmani, un giocatore a cui il Napoli vuole assolutamente rinnovare il contratto. Ma c’è un altro focus che sta a cuore ad Antonio Conte: si tratta di Frank Zambo Anguissa.

Le sue prestazioni, spesso decisive per gli equilibri del gioco di Conte, lo hanno reso un elemento imprescindibile e meritevole di un’ulteriore estensione del legame con i colori azzurri. La trattativa sembra procedere spedita e senza intoppi, in un clima di totale fiducia e serenità tra le parti. Non è stata fissata una deadline imminente, ma le indiscrezioni ipotizzano una forte volontà di raggiungere presto l’accordo definitivo, per entrambe le parti, per estendere l’accordo fino al 2028.

Colpo a sorpresa

Ma il vero colpo a sorpresa, quello in grado di infiammare la piazza e di alzare ulteriormente il livello di esperienza internazionale della rosa, potrebbe arrivare dalla suggestione per la prossima estate. Antonio Conte, infatti, vorrebbe portare in azzurro un suo fedelissimo e un campione che ha già plasmato ai tempi del Chelsea, elevandolo a fuoriclasse indiscusso nel suo ruolo.

Il sogno nel cassetto dell’allenatore salentino è N’Golo Kanté. L’ex centrocampista del Chelsea, attualmente in forza all’Al-Ittihad in Arabia Saudita, vedrebbe di buon occhio un ritorno in Europa e la possibilità di ricongiungersi con il tecnico che ne ha esaltato le qualità. Portarlo via dall’Arabia non sarà semplice, ma la prospettiva di un altro campione a disposizione di Conte, con un ingaggio da top player, è un’idea che al Napoli inizia a farsi concreta.