Neymar, il Mondiale passa per l’Italia | In Serie A per convincere Ancelotti a riportarlo in nazionale

Clamorosa indiscrezione su O’Ney, in scadenza col Santos. Pronto a venire in Italia per convincere Ancelotti a portarlo al Mondiale.

Il Neymar più forte di sempre è stato nella versione azulgrana. Dopo l’addio al Barcelona è iniziata la sua parabola discendente, un inesorabile susseguirsi di luci e ombre, un talento cristallino offuscato da scelte e sfortuna. Tanta sfortuna.

L’approdo al Paris Saint-Germain, sebbene costellato da titoli nazionali a raffica, non ha mai coronato il sogno della Champions League, l’obiettivo che giustificava un investimento record da parte dei parigini.

Le stagioni in Francia sono state segnate da infortuni frequenti che ne hanno minato la continuità ad altissimi livelli. È andata peggio in Arabia Saudita che gli aveva fatto i ponti d’oro per vederlo all’opera, e dispensare quel joga bonito per cui O’Ney è nato.

Anche quell’esperienza un’ulteriore, e forse più amara, battuta d’arresto. L’atteso impatto nel campionato della Saudi Pro League è svanito quasi subito, negato da un infortunio grave con la nazionale brasiliana che lo ha tenuto lontano dal campo per un lungo periodo. Addirittura un anno.

L’illusione di un rilancio definitivo

Un passaggio lampo, senza lasciare traccia significativa del suo passaggio, e che ha sollevato dubbi sulla sua reale motivazione a competere. Il ritorno in patria, al suo amato Santos, non ha sortito l’effetto sperato di un rilancio definitivo.

Anche qui, la continuità è rimasta un miraggio, con il fuoriclasse brasiliano costretto a fermarsi ripetutamente per problemi fisici che ne hanno impedito una presenza costante e determinante. Un circolo vizioso che sembra non volersi spezzare e che rischia di compromettere il finale di una carriera da potenziale Pallone d’Oro.

Una clamorosa svolta

La rincorsa al Mondiale 2026, però, rimane l’ultima, grande fiamma accesa. La guida tecnica della Seleção è stata affidata a Carlo Ancelotti, l’allenatore che potrebbe rappresentare la svolta. Per convincere il tecnico emiliano a puntare ancora su di lui, Neymar sa di aver bisogno di un palcoscenico di prim’ordine e, soprattutto, di dimostrare di essere tornato integro e decisivo.

È in questo contesto che emerge l’indiscrezione di un possibile approdo in Serie A, il palcoscenico ideale per ritrovare la forma e l’attenzione mediatica necessarie. A riaccendere le speranze, rivelando un clamoroso retroscena, è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano: a cavallo tra aprile e maggio, infatti, Neymar sarebbe stato proposto all’Inter. I contatti tra l’entourage del brasiliano e il club nerazzurro restano aperti e buoni, in vista della scadenza del contratto del giocatore. Un’occasione a parametro zero che, nei prossimi mesi, potrebbe concretizzarsi.