A questo acquisto ci pensa Ranieri | Roma, il rinforzo per gennaio è quello giusto

Il braccio destro dei Friedkin ci mette del suo. Roma, il rinforzo tanto atteso da Gasperini. Questo è quello giusto.

Quando tutto manca, c’è Claudio Ranieri. Per tre volte la Roma lo ha chiamato, sempre nel momento del bisogno, quando bisognava salvare il salvabile. Per tre volte l’allenatore di San Saba ha detto sì al suo grande amore.

Ha sempre accettato le sfide con entusiasmo e serietà, pronto in tutti e tre i casi a rimettere in carreggiata un gruppo smarrito e in crisi di risultati. Il tecnico romano, forte della sua immensa esperienza internazionale, rappresenta una garanzia di solidità e competenza per l’ambiente giallorosso, anche adesso che non è più l’allenatore.

Lui ha scelto Gasperini. Lui è il braccio destro dei Friedkin, il collante tra proprietà e gruppo squadra. La sua figura è stata voluta con fermezza dalla proprietà americana, i Friedkin, che lo hanno investito di un compito dirigenziale di alto profilo per il futuro del club.

Il suo carisma e la sua capacità di gestione dei rapporti umani sono considerati un valore aggiunto per il progetto a lungo termine dei Friedkin. Ranieri è stato messo lì per infondere i valori della romanità e della professionalità, creando un ponte solido tra tutte le componenti del club.

Una bussola per orientare le scelte tecnihe

La sua presenza è una bussola per orientare le scelte tecniche, anche in vista della prossima sessione di mercato invernale, dove serviranno rinforzi mirati. Ha lasciato il palcoscenico a Gasperini, al suo gruppo e a Massara. Ma lui, Claudio Ranieri, è sempre dietro le quinte. A lavorare.

Stava attenzionando, in sinergia con la società, il profilo ideale per il centrocampo, reparto che necessita di un innesto di qualità e fisicità. L’obiettivo era chiaro: portare a Trigoria un elemento che possa dare sostanza e prospettiva.

Garantisce Ranieri

L’interesse, divenuto sempre più concreto per Boubakary Soumaré, ricade su un nome che evoca un ricordo dolcissimo nella carriera di Ranieri, leggendario. Il centrocampista francese gioca nel Leicester City, proprio la squadra che Ranieri condusse al leggendario titolo di Premier League nel 2016.

Soumaré, mediano di rottura ma dotato di buona tecnica, potrebbe essere il rinforzo ideale per gennaio. Il giocatore, di 24 anni, è valutato intorno ai 10 milioni di euro, cifra considerata abbordabile dai Friedkin. Ranieri caldeggia l’operazione, magari sarà lui a parlare con la dirigenza del Leicester, d’altronde da quelle parti l’allenatore testaccino è leggenda. Chissà che la trattativa non si possa chiudere a meno di 10 milioni di euro. Garantisce Sir Claudio.