Mancini si confessa | Tra passato e presente ha scelto il suo futuro. Subentra in corsa

Un futuro segnato da parte di Roberto Mancini: l’ex commissario tecnico esce allo scoperto e spiazza tutti quanti.

La parabola di Roberto Mancini da commissario tecnico è una storia di vertigini e cadute, di trionfi indimenticabili e di scelte controverse che hanno diviso l’opinione pubblica. Tutto ebbe inizio con la rinascita della Nazionale italiana, un capolavoro tattico e umano che culminò nell’estate del 2021 con il trionfo agli Europei.

Dalle ceneri di una mancata qualificazione mondiale, il “Mancio” aveva riportato gli Azzurri sul tetto d’Europa, regalando al Paese intero una gioia attesa da decenni e scrivendo una delle pagine più luminose del calcio recente. L’idillio, però, è svanito con la rapidità tipica delle favole moderne, lasciando spazio a un amaro epilogo.

La seconda mancata qualificazione ai Mondiali e, infine, il clamoroso addio estivo hanno segnato la fine di un ciclo, comunque storico. La decisione di accettare la panchina dell’Arabia Saudita è stata vista da molti come un tradimento.

Un passaggio dalle stelle del calcio europeo alle stalle dorate di un campionato emergente. Tanti soldi, una valanga: poche gioie personali, nessuna sulla panchina araba, lasciata ben prima della scadenza di quel faraonico contratto.

Nostalgia canaglia

Moltissimi rumors negli ultimi anni, il nome di Roberto Mancini è stato accostato a tante panchine, italiane e internazionali, ma vuoi per un motivo, vuoi per un altro, non se n’è fatto mai nulla. Così il Mancio resta un allenatore libero.

L’ex tecnico di Inter e Manchester City non ha mai nascosto una malcelata nostalgia per la panchina azzurra. “Dopo la fine del ciclo Spalletti, speravo di tornare sulla panchina Azzurra, ma sapevo che questo era impossibile”.

Futuro prossimo

Mancini si confessa a cuore aperto nella ospitata al Festival dello Sport organizzato dalla Gazzetta dello Sport. Ma dice anche altro di importante: “Ci sono delle situazioni in essere – ammette – anche se subentrare in corsa significa che la squadra ha dei problemi però l’ho già fatto, non sarebbe un problema”.

Le parole, pronunciate con la consueta schiettezza, hanno delineato uno scenario inaspettato per molti osservatori e addetti ai lavori. Si perché queste dichiarazioni hanno spiazzato tutti: Mancini non è solito prendere squadra non forgiate dal suo staff, ciò può significare una cosa sola: il Mancio ha voglia di allenare ed è pronto a rimettersi in gioco. Dove? In Italia la panchina di Tudor non è proprio salda, un po’ come quella della Fiorentina.