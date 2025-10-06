Xabi Alonso non lo calcola proprio | Endrick in saldo a gennaio: in Serie A tornerà a brillare

Real Madrid in testa alla Liga, ma di Endrick non c’è traccia. Xabi Alonso non lo considera. Cessione scontata. Giocherà in Serie A.

Il Real Madrid ha dimenticato in fretta il galeotto dederby del Wanda Metropolitano, tornando prepotentemente in vetta alla classifica della Liga dopo aver inflitto un solido 3-1 al Villarreal al Santiago Bernabéu e complice il tracollo del Barcellona in casa del Siviglia, ritrovando la testa della classifica e il sorriso.

Ovviamente Xabi Alonso si è sempre affidato a Vinicius Junior e Mbappé, decisivo nel successo al Santiago Bernabeu contro il Sommergibile Giallo. Nonostante l’abbondanza in avanti, è sorprendente notare come nelle rotazioni offensive di Xabi Alonso stia trovando spazio il giovane talento della cantera, Gonzalo Garcia.

Questo status quo penalizza duramente il giovane brasiliano Endrick, atteso come una stella, ma che al momento fatica persino ad entrare tra i convocati per la panchina. Già con Ancelotti il brasiliano giocava poco, con Xabi Alonso si sono perse proprie le tracce.

Una situazione imprevista e deludente per l’attaccante, classe 2006, sbarcato a Madrid con grandi aspettative e una valutazione notevole. Le sue caratteristiche tecniche erano note e facevano gola a tutti.

Un prospetto di Craque

Attaccante brevilineo, potente fisicamente e dotato di una notevole accelerazione, abile sia nel gioco spalle alla porta che nell’attaccare la profondità. Un prospetto di Craque per molti. Tutto ciò non si è mai visto finora.

Il drastico taglio nelle gerarchie ha scatenato la reazione del brasiliano. Endrick, infatti, starebbe premendo con forza sulla dirigenza blanca per ottenere una cessione in prestito già a gennaio. Perché?

L’occasione da cogliere al volo

Il suo obiettivo primario non è solo ritrovare la continuità in campo, ma anche convincere Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, a concedergli una chance in nazionale maggiore in vista delle prossime qualificazione per quel Mondiale che Endrick sogna di disputare. La notizia dell’eventuale disponibilità in saldo sul mercato invernale ha immediatamente messo in allerta i club di Serie A. Nella scorsa estate la Juventus aveva effettuato dei sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione, un interesse che potrebbe riaccendersi prepotentemente con il passare delle settimane. La prospettiva di un approdo in Italia è più che concreta.

Non solo la Signora è alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo, ma anche il Milan è alla costante caccia di un attaccante in grado di dare nuova linfa al reparto avanzato di Max Allegri. Senza dimenticare la Roma, che potrebbe vedere in Endrick l’uomo giusto per rilanciare le sue ambizioni, visto che né Dovbyk né Ferguson stanno brillando.