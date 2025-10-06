Ritorna Sergio Conceicao | Lo hanno voluto a tutti i costi, preferendolo ad altri big

Tra tanti pretendenti alla panchina, è stato scelto proprio Sergio Conceicao. Rieccolo, lo hanno voluto a tutti i costi.

Sergio Conceicao è una figura complessa nel panorama calcistico italiano, la cui breve esperienza sulla panchina del Milan lo dimostra in pieno. Arrivato tra squilli di tromba e grandi aspettative per dare una scossa a una squadra in crisi d’identità dopo l’esperienza di Fonseca, l’ex Porto ha vissuto un’annata, quella precedente a dir poco paradossale.

I tifosi rossoneri lo ricordano per un unico ma significativo trionfo. Sergio Conceicao è infatti l’allenatore che ha portato a casa la Supercoppa Italiana, vinta in una emozionante finale di Riyadh, niente meno che contro l’Inter, ribaltato 3-2 nel finale.

Nonostante quella impresa, però, Sergio Conceicao non è riuscito a plasmare un Milan a sua immagine e somiglianza. La sua gestione è apparsa a tratti confusa, priva della leadership forte che ci si aspettava, rispetto a un gruppo che a cui non è mai arrivato.

Il Milan, partito già male di suo con Fonseca, ha pagato a caro prezzo un rendimento altalenante soprattutto in campionato e nelle coppe. La mancanza di continuità e risultati ha portato il Diavolo a restare fuori dalle porte del paradiso europeo. Sconfitto addirittura nella finale di Coppa Italia dal Bologna di Italiano.

Punto. E accapo

Un fallimento inaccettabile per un club di quel blasone. Da qui separazione a fine stagione, un divorzio inevitabile, figlio di troppe occasioni sprecate, di eccessive incomprensioni di una storia mai nata, nonostante quella Supercoppa.

Dopo l’addio inaspettato al Milan, il futuro di Conceicao è rimasto per settimane avvolto nel mistero, con diverse panchine europee a lui accostate. La sua fama di tecnico dal temperamento focoso e dalle idee tattiche chiare lo ha reso un nome appetibile per molti, anche se la delusione milanista ne aveva forse offuscato un po’ l’aura. Punto. E accapo.

Chiamata a sorpresa

Il grande colpo di scena è arrivato nelle ultime ore, con la notizia che lo ha visto protagonista di un clamoroso ritorno in panchina. Sergio Conceicao è stato scelto per guidare un progetto ambizioso lontano dall’Europa, precisamente in Arabia Saudita, dove il campionato sta attirando molte stelle. Il suo ingaggio è stato un vero e proprio blitz.

Sarà lui l’uomo forte chiamato a risollevare le sorti dell’Al-Ittihad, subentrando alla leggenda francese Laurent Blanc. La società saudita ha deciso di puntare forte sul portoghese, preferendolo ad altri nomi di spessore come Luciano Spalletti e ad altri big contattati, a testimonianza della grande fiducia riposta nel suo carisma e nella sua determinazione.