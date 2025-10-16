È tutto vero | Fabio Paratici ritorna: accordo trovato, finalmente un mercato all’altezza della situazione

Il ritorno di Fabio Paratici fa tornare l’entusiasmo. Finalmente si farà un mercato all’altezza della situazione. Con big in arrivo.

Il lungo esilio è finito. Il panorama calcistico italiano uno dei dirigenti più discussi e, al tempo stesso, vincenti degli ultimi anni. Fabio Paratici, artefice di un ciclo epocale alla Juventus, è pronto a rimettersi in gioco a pieno regime, forte di una reputazione costruita su colpi di genio e una visione a lungo termine che ha ridefinito gli standard.

La sua impronta sul calcio italiano è indelebile, segnata da nove scudetti consecutivi e un dominio che lo ha visto protagonista assoluto dietro le quinte. La carriera di Paratici in bianconero è stata una masterclass in gestione sportiva, un periodo in cui la Juventus ha saputo coniugare successi immediati e crescita patrimoniale.

È stato l’uomo capace di portare alla Continassa campioni del calibro di Andrea Pirlo (a parametro zero) o l’intuizione di strappare Paul Pogba al Manchester United, rivenduto poi a cifre record. Non si possono dimenticare anche altri top player che hanno vestito di bianconero.

Da Carlos Tévez ad Arturo Vidal, giocatori che hanno infiammato lo Stadium con la loro grinta e il loro talento indiscusso. La sua abilità nel trovare talenti sconosciuti o nel rilanciare carriere date per finite gli è valsa l’appellativo di “Re Mida” del mercato.

Questione di versatilità

La capacità di muoversi con destrezza tra affari free agent e investimenti monstre, come l’acquisto di Cristiano Ronaldo, dimostra la sua versatilità e il coraggio di osare dove altri si sarebbero fermati. L’attesa per il suo ritorno era palpabile.

Dopo la squalifica comminatagli nel 2023 di trenta mesi, confermata col ricorso rigettato dal Collegio di Garanzia del CONI, il dirigente di Borgonovo Val Tidone ha lavorato incessantemente per ripulire la sua immagine e ottenere il via libera per riprendere la sua attività. La scelta della prossima piazza è un segnale forte, un ritorno sulla scena internazionale che promette fuochi d’artificio e ambizioni smisurate per il prossimo futuro.

Ritorno al futuro

L’ufficialità, attesa da giorni e finalmente giunta, sancisce il clamoroso ritorno di Fabio Paratici al Tottenham. Gli Spurs riabbracciano dunque il loro ex direttore sportivo in un ruolo cruciale e con rinnovati poteri decisionali per la gestione dell’area tecnica.

L’accordo è stato raggiunto su tutte le basi e il dirigente si è già messo al lavoro per pianificare le prossime sessioni di mercato. Paratici non sarà solo in questa nuova avventura; al suo fianco, a guidare le strategie di mercato del Tottenham, ci sarà Johan Lange, professionista stimato e con un know-how importante nel football moderno. I due dirigenti lavoreranno in tandem, mettendo a disposizione degli Spurs le rispettive competenze per costruire soprattutto una rosa solida e competitiva, con l’obiettivo dichiarato di perseguire nuovi ambiziosi obiettivi.