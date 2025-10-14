Chivu lo impacchetta per Natale | Inter, regalo alla Lazio per gennaio

Le scelte fatte dopo il galeotto derby d’Italia sono definitive: Cristian Chivu impacchetta il regalo di Natale per la Lazio. Può andare.

È proprio vero che non si perde mai. O si vince o si impari. Un claim che calza a pennello per l’Inter di Chivu. L’erede di Simone Inzaghi è riuscito a scacciare i fantasmi che si erano addensati sul cielo della Milano nerazzurra dopo la rocambolesca sconfitta nel delicato derby d’Italia contro la Juventus.

Con un sapiente lavoro di campo e di psicologia, l’allenatore romeno è riuscito a trovare la quadra per rimettere in carreggiata una squadra che sembrava aver smarrito la sua brillantezza. La sua mano ferma e la sua lettura tattica hanno fatto la differenza in un momento cruciale.

L’immediata reazione dell’Inter post-Juventus è stata a dir poco impressionante, trasformando un potenziale punto di crisi in una rampa di lancio. Da quel momento in poi, i nerazzurri non hanno più commesso un passo falso.

Sia in Serie A che in Champions League la formazione guidata da Chivu ha inanellato una serie di vittorie che l’hanno a due punti dalla vetta, a punteggio pieno anche in Champions League, mostrando una rinnovata solidità e cinismo.

Scelte coraggiose

Questo filotto di successi è frutto di scelte coraggiose, talvolta impopolari, ma sempre giustificate dai risultati ottenuti sul campo. Chivu non ha esitato a variare moduli e interpreti, infondendo nuova linfa e competitività all’interno del gruppo.

Una delle mosse che ha sorpreso di più gli addetti ai lavori è stata la ritrovata centralità di alcuni elementi precedentemente considerati ai margini del progetto tecnico. A tutto il resto, poi, ha pensato la qualità dei big, finalmente esplosi.

Scelte definitive?

Le decisioni del tecnico, tuttavia, non riguardano soltanto il presente ma proiettano i loro effetti anche sul futuro. Il cambio di gerarchie, infatti, potrebbe avere un impatto significativo sul prossimo mercato invernale, aprendo scenari inattesi per diversi giocatori. Non tutti, infatti, sembrano rientrare nei piani a lungo termine del “nuovo” corso nerazzurro, destinati a trovare altrove spazio e continuità di rendimento.

Oltre a Bisseck, che spinge per andare via per non perdersi il Mondiale, spicca in modo clamoroso quello di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco, arrivato con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi con la continuità desiderata nemmeno con Chivu. Da qui l’idea di cederlo a gennaio, secondo il Corsport potrebbe essere il regalo perfetto per la Lazio. Maurizio Sarri sa chi è il polacco veramente, ha saputo esaltarne le qualità sia ai tempi dell’Empoli che in quelli del Napoli.