Inter: io do questo, tu mi dai quello | Clamoroso scambio di gennaio per lo scudetto. Festa tra i tifosi

Marotta e Ausilio al lavoro per rilanciare le ambizioni dell’Inter, ora che Chivu ha mostrato il suo valore. Super scambio.

Roma-Inter al rientro dalla sosta non sarà decisiva certamente per lo scudetto, ma dirà in che condizione è veramente l’Inter, ora che Chivu ha trovato la quadra. Dalla pazza sconfitta del derby d’Italia, infatti, i nerazzurri non hanno sbagliato più un colpo.

E hanno tutta l’aria di continuare sulla retta via, proprio mentre la squadra mercato nerazzurra sta pianificando un intervento mirato sul mercato di gennaio per rilanciare le proprie ambizioni di scudetto, dando l’assalto a quella vetta dove si sono issati proprio Roma e il Napoli.

Marotta, Ausilio e Baccin sono consapevoli che la profondità della rosa può fare tutta la differenza di questo mondo nei mesi cruciali, specie con gli impegni di Champions League che si aggiungeranno al campionato.

L’obiettivo è chiaro: garantire a Cristian Chivu alternative di livello in tutti i reparti, specialmente in difesa dove le rotazioni si sono fatte sentire. Le prossime settimane saranno decisive per definire le strategie. Ma già adesso una linea s’intravede.

Uscita ed entrata

L’attenzione si è focalizzata da tempo su alcuni profili in grado di alzare immediatamente il tasso tecnico e fisico della rosa, ma i paletti del Fair Play Finanziario impongono creatività. Per questo motivo, le ipotesi di scambi, con contropartite tecniche gradite all’altra parte, sono le più concrete e sondate in questi giorni.

Marotta e Ausilio stanno lavorando sottotraccia per intavolare trattative che possano portare a Milano il rinforzo desiderato senza gravare eccessivamente sulle casse societarie. Il mercato invernale si preannuncia caldo, anche perché c’è chi sta pensando di andare via, e deve essere adeguatamente sostituito.

Il nome nuovo

È proprio dal reparto difensivo, però, che potrebbe nascere l’occasione di mercato più clamorosa. Nonostante i risultati, c’è un Yann Bisseck scontento. Con Simone Inzaghi aveva il suo spazio, con Chivu no. Nella stagione che porta al Mondiale, il rischio di saltarlo è troppo alto. Da qui l’idea di andare via.

A differenza di questa estate, l’Inter sembra voler accontentare il difensore tedesco. Per un Bisseck che va, un Marc Guéhi che potrebbe arrivare. Il capitano del Crystal Palace è un profilo che piace, anche perché gioca con le Eagles, quel club inglese che questa estate era pronto a sborsare circa 30 milioni per prendere Bisseck. Così le parti potrebbero incontrarsi di nuovo per pensare a un clamoroso scambio. Un’operazione complessa ma possibile, che darebbe il via alla festa dei tifosi per il rinforzo tanto atteso, rilanciando prepotentemente le ambizioni scudetto dell’Inter.