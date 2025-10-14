Ingaggio raddoppiato | Marotta non bada a spese con l’aiuto di Oaktree. La maxi operazione si fa!

Marotta e la dirigenza dell’Inter hanno dato il via libera alla maxi operazione: ingaggio raddoppiato, non si bada a spese per lui.

Sarà un gennaio caldo per l’Inter: con il placet di Oaktree, il club nerazzurro si sta preparando a un calciomercato invernale che promette di essere più movimentato del previsto, con un occhio attento sia alle uscite che alle operazioni in entrata.

Nonostante la linea di “austerity” predicata dal fondo americano, Beppe Marotta ha trovato margini di manovra per agire con determinazione, puntando su mosse strategiche e monetizzazioni. Il primo nome in uscita, e la cui cessione potrebbe sbloccarsi già a gennaio, è il difensore tedesco Yann Bisseck, reduce da un’estate in cui la sua partenza era già data per imminente.

Il centrale tedesco, preferito a Pavard, lui sì ceduto all’OM di De Zerbi, non è riuscito a ritagliarsi un ruolo da titolare fisso nella retroguardia nerazzurra, e ora è lui stesso a spingere per lasciare la Pinetina.

La sua fretta ha un obiettivo ben preciso e importantissimo: non perdere il treno per la convocazione al prossimo Mondiale con la Nazionale maggiore della Germania. Bisseck necessita di continuità e di minutaggio elevato per convincere Nagelsmann a portarlo alla prossima kermesse iridata. Una continuità e un minutaggio elevato che all’Inter non sta avendo, né avrà con l’esplosione di Akanji.

Avanti il prossimo

Un altro nerazzurro che potrebbe salutare la Milano nerazzurra aa gennaio, è Piotr Zielinski. Arrivato con grandi aspettative, il centrocampista polacco non si è mai adattato all’ombra della Madonnina, né ai tempi di Simone Inzaghi la scorsa stagione, né quest’anno con Chivu alla guida dell’Inter.

Il suo ingaggio oneroso e il basso rendimento ne fanno un profilo da cui la società potrebbe voler liberarsi per alleggerire il monte ingaggi. Cessioni sì, ma c’è anche una maxi operazione da chiudere a tutti i costi, prima che sia troppo tardi.

L’Inter non lascia, raddoppia

Oltre le cessioni, e di conseguenza le entrate, Marotta sta chiudendo una maxi operazione fondamentale per il futuro del club, ovvero il rinnovo immediato di Pio Esposito. La sua esplosione con la maglia nerazzurra è stata fulminea e ha già attirato l’interesse di top club.

Questa estate il Napoli era arrivata a offrire 45 milioni di euro per prenderlo. L’Inter ha avuto la forza per di no, ma se dovesse piombare qualche big europea, saranno dolori. Così ecco il piano nerazzurro: altro che semplice ritocco, si va verso un adeguamento contrattuale più che raddoppiato: la nuova intesa vedrà Pio Esposito percepire circa 2,2 milioni di euro netti a stagione, rispetto al milione attuale. Parti vicine, filtra ottimismo per la chiusura definitiva.